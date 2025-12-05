Spis treści: Czyszczenie piekarnika zmorą domowych porządków Jak skutecznie wyczyścić piekarnik? Przygotuj trzy rzeczy Wykorzystaj trik z folią aluminiową. Po przypaleniach w piekarniku nie będzie śladu

Czyszczenie piekarnika zmorą domowych porządków

Piekarnik to jedno z tych urządzeń, których czyszczenie przyprawia o zawroty głowy - w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czynność ta bowiem wiąże się nie tylko z mozolnym szorowaniem, ale również często koniecznością wdychania oparów z agresywnych środków chemicznych, przeznaczonych do usuwania zaschniętych, tłustych zabrudzeń. Bywa, że mimo ich stosowania, nieestetycznie wyglądające na blaszkach przypalenia nie schodzą. Dla tych, którzy mają już dość wydawania pieniędzy na specyfiki, które i tak nie przynoszą zadowalającego efektu, proponujemy wypróbowanie bezpiecznego i skutecznego triku. Wystarczy kawałek folii aluminiowej i dwa łatwo dostępne składniki, aby przywrócić blaszkom blask.

Jak skutecznie wyczyścić piekarnik? Przygotuj trzy rzeczy

Do czyszczenia piekarnika warto wykorzystać środki przyjazne środowisku jak soda oczyszczona i woda utleniona. Jeśli połączysz te dwa składniki w odpowiednich proporcjach, stworzysz pastę, która zmiękczy przypalenia na blaszkach i we wnętrzu urządzenia. Potem wystarczy wykonać "skrobak" z folii aluminiowej, który pomoże pozbyć się uporczywych zabrudzeń.

Nawet najmniejsze zabrudzenia na blaszkach i w środku piekarnika, warto usuwać regularnie Manuel faba 123RF/PICSEL

Wykorzystaj trik z folią aluminiową. Po przypaleniach w piekarniku nie będzie śladu

Te najtrudniejsze do usunięcia plamy w piekarniku to nic innego jak zwęglone resztki tłuszczu i białek, które podczas pieczenia ulegają procesowi polimeryzacji i silnie przywierają do metalu. Ważne jest więc, aby pozbywać się nawet tych najmniejszych zabrudzeń regularnie, bo z czasem będzie jeszcze trudniej jej usunąć. Oto co należy zrobić, aby wyczyścić piekarnik i blaszki:

1. Zwilż powierzchnię blaszek i piekarnika gorącą wodą.

2. Następnie wymieszaj w misce 3 łyżki sody oczyszczonej z kilkoma kroplami wody utlenionej tak, aby powstała gęsta pasta.

3. Środek nałóż na przypalenia i odczekaj minimum godzinę.

4. Po tym czasie weź większy kawałek folii aluminiowej i zwiń ją w kulkę.

5. Kolejno wykonując okrężne ruchy, szoruj blaszki aluminiowym "skrobakiem" tak, aby usunąć zabrudzenia.

6. Wypłucz blaszki pod wodą i umyj ciepłą wodą z płynem do naczyń.

7. W razie konieczności powtórz czynność.

