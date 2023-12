Spis treści: 01 Od kiedy w Polsce będzie można iść na narty i gdzie się wybrać?

02 "Biały Krzyż" już zaprasza do siebie narciarzy

03 Lokalni mieszkańcy już korzystają z Tylicz SKI

04 GrapaSki zaprasza rodziny z dziećmi i profesjonalistów

05 23-kilometrowe trasy narciarskie. Otwarcie Zieleniec Sport Arena

Od kiedy w Polsce będzie można iść na narty i gdzie się wybrać?

Wygląda na to, że tegoroczny sezon narciarski 2023/2024 w Polsce jest bardzo obiecujący i rozpoczął się wcześnie. Niektóre ośrodki nie zwlekały i już końcem listopada udostępniły swoje trasy przyjezdnym. Natomiast większa część stacji otwiera się początkiem grudnia. To bardzo dobra wiadomość dla fanów białego szaleństwa oraz sportów zimowych. Warunki śniegowe są na tyle dobre, aby móc już rozpocząć sezon.

Wyciągi narciarskie w Krynicy- Zdrój i jej okolicach ruszyły, z czego bardzo się cieszę. Warunki są bardzo dobre, dlatego weekend spędzę na stoku „Masterski” w Tyliczu. Zimowa aura dodaje niepowtarzalnego klimatu i już nie mogę się doczekać pierwszych zjazdów. wyjaśnia Zuza

Ośrodków narciarskich w Polsce nie brakuje. Atutem jest to, że znacząco różnią się od siebie np. lokalizacją, warunkami oraz trasami, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Gdzie udać się na narty?

Zdjęcie W Tyliczu nie brakuje lokalnych mieszkańców na stoku / Zuzanna C. / materiał zewnętrzny

"Biały Krzyż" już zaprasza do siebie narciarzy

Już 25 listopada 2023 roku ruszył sezon narciarski w kompleksie "Biały Krzyż" w Szczyrku na Przełęczy Salmopolskiej. Ośrodek położony jest na wysokości 934 m n.p.m. Trasy w tygodniu otwarte są między 9:00 a 19:00, natomiast w weekendy od 8:00 do 20:00. Przyjezdni mają do dyspozycji dwa wyciągi: wyciąg orczykowy „Biały Krzyż” (długość trasy wynosi ok. 300 m) i wyciąg talerzykowy „Bartuś” (długość trasy wynosi ok. 200 m). Mogą skorzystać także z trzeciej trasy: Harnaś o długości 300 m.

Nie możemy się doczekać, aby Was widzieć na stoku! informuje Kompleks Narciarski "Biały Krzyż" na Facebooku

Lokalni mieszkańcy już korzystają z Tylicz SKI

Dzisiaj, czyli 1 grudnia sezon narciarski rozpoczął się w miejscowości Tylicz, a stacja będzie czynna od piątku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 20:00. Odwiedzający będą mogli skorzystać z dwóch kolejek krzesełkowych. Stacja narciarska Tylicz.Ski udostępnia trzy trasy o długości 900 m, 500 m i łączącej oba stoki 1000 m.

Sezon w okolicach Krynicy rozpoczęty. Działają w Tyliczu dwie stacje narciarskie i warunki są bardzo dobre. Ceny karnetów na poziomie roku ubiegłego, aktualne duże promocje cenowe. Ludzi jest mało, a od jutra (2 grudnia) zapowiadają intensywne opady śniegu. wyjaśnia Pan Jacek, miłośnik białego szaleństwa

Zdjęcie Stok w Tyliczu wieczorem jest oświetlany / Zuzanna C. / materiał zewnętrzny

GrapaSki zaprasza rodziny z dziećmi i profesjonalistów

W stacji narciarskiej z podhalańskiej Czarnej Góry otwarcie sezonu zaplanowano na 2 grudnia. Przyjezdni pod okiem trzykrotnego mistrza Polski Marka Rogalskiego, uczestnika Mistrzostw Świata w Narciarstwie Alpejskim i mistrza Polski instruktorów, będą mieli szansę poprawić technikę jazdy na bramkach i tyczkach. Natomiast osoby nienapawające się myślą o nartach, będą mogły skorzystać ze stoku saneczkowego. Na stoku leży od 40 cm do metra wyratrakowanego śniegu. GrapaSki oferuje atrakcje dla rodzin z dziećmi i miłośników dynamicznej, sportowej jazdy.

To nie są wykluczające się pomysły. Wprost przeciwnie, to spore ułatwienie dla rozwiązania swoistego rodzinnego konfliktu rekreacyjnego, w którym albo osoba świetnie jeżdżąca nudzi się ze swoimi towarzyszami, gorzej dającymi sobie radę na nartach, albo ci drudzy przeżywają stres, nie mogąc dotrzymać kroku narciarskim ekspertom. wyjaśnia Krzysztof Gąsiorek, prezes GrapaSki i były instruktor narciarski w austriackich i szwajcarskich ośrodkach

Co ciekawe można spotkać tam również zawodowców w ubiegłym sezonie na stoku GrapaSki trenowała czterokrotna olimpijka, snowboardzistka Aleksandra Król. Dodatkowo ośrodek oferuje 4 trasy zjazdowe, wysprzęglaną 4-osobową kolej linową, dwa orczyki i 3 taśmy przewożące narciarzy.

Od Bożego Narodzenia uruchamiamy na stoku specjalny odcinek z pomiarem czasu dla wszystkich narciarzy z karnetem Tatry Super Ski. dodaje Krzysztof Gąsiorek

Zdjęcie "W tej Stacji Narciarskiej we wsi Czarna Góra, ze szczytu rozlega się najpiękniejszy widok na całe pasmo Tatr" / GrapaSki / materiał zewnętrzny

23-kilometrowe trasy narciarskie. Otwarcie Zieleniec Sport Arena

Otwarcia sezonu narciarskiego możemy spodziewać się także 2 grudnia w Sudetach. Już o 9:00 będą mogli pojawić się pierwsi narciarze w ośrodku Zieleniec Sport Arena. Miłośnicy sportów zimowych w weekend 2-3 grudnia będą mogli skorzystać z 8 wyciągów w tym z 5 nowoczesnych kolei linowych. Wyciągi będą czynne w sobotę oraz niedzielę między 9:00 a 20:00. Dodatkowo Zieleniec Sport Arena dysponuje 23 kilometrami różnorodnych tras narciarskich. Istotne jest to, że ceny karnetów nie zmieniły znacząco w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Rzeczywiście zima przyszła w góry tym roku z precyzją szwajcarskiego zegarka. Choć trzeba przyznać, że z lekkim niepokojem przyglądaliśmy się długiej i dość ciepłej jesieni. Ale po raz kolejny unikalny mikroklimat Zieleńca nie zawiódł - mróz trzyma mocno, co pozwala nam na dośnieżanie kolejny stoków, które sukcesywnie oddawane będą do użytku w przeciągu kolejnych dni. mówi Grzegorz Głód, dyrektor marketingu zielenieckiej stacji.

Zdjęcie Zieleniec Sport Arena zaprasza narciarzy i snowboardzistów / Getty Images

