W przeciwieństwie do licznych atrakcji turystycznych, położona na wyspie Phi Phi Leh plaża nad zatoką Maya Bay nie została zamknięta z powodu pandemii - zakaz wstępu dla turystów wprowadzono tam na długo przed pojawieniem się koronawirusa. Powodem było nadmierne oblężenie tego zakątka Tajlandii - dziennie przybywało tu nawet 5 tysięcy osób. To doprowadziło do wyniszczenia znajdującej się w tym miejscu rafy koralowej. Aby ożywić zdziesiątkowane koralowce, w 2018 roku podjęto decyzję o zamknięciu plaży przy Maya Bay, a potem decyzję tę przedłużano. Teraz urzędnicy tajlandzkiego Departamentu Parków Narodowych zapowiedzieli, że 1 stycznia zakaz wstępu dla turystów przestaje obowiązywać.

Żeby jednak nie doprowadzić do ponownej degradacji przyrody w tym zakątku wyspy Phi Phi Leh, urzędnicy wprowadzają restrykcyjne zasady wstępu. Jak informuje CNN, do zatoki nie będą mogły wpływać łodzie, więc przybywający turyści będą wysadzani przy specjalnym molo z dala od Maya Bay. Każdorazowo będzie mogło tam cumować jedynie osiem łodzi przy molo, a wizyta każdej grupy turystów będzie ograniczona do jednej godziny. Sama plaża będzie dostępna jedynie przez sześć godzin w ciągu dnia (od 10.00 do 16.00), przy czym jednocześnie będzie mogło na niej przebywać maksymalnie 300 osób. To oznacza, że dziennie na plażę wejdzie maksymalnie 1800 osób, a nie 5000, jak to miało miejsce przed zamknięciem.

Zdjęcie Maya Bay z filmu "Niebiańska plaża" od wielu lat zachwyca turystów / East News

Urzędnicy Departamentu Parków Narodowych wciąż pracują nad wyznaczeniem określonych stref, w których będzie można się kąpać. Te mają być gotowe 1 stycznia, kiedy to Maya Bay ponownie będzie cieszyć oko swoją niezwykłą urodą.

