Babia Góra nazywana jest także Diablakiem, choć niektórzy określają ją Matką Niepogód oraz Kapryśnicą. Dlaczego? Ze względu na często i szybko zmieniającą się pogodę w tamtejszym rejonie. Bardzo istotne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich, którzy udają się z nami w góry. Dotychczas nie miałam dużego doświadczenia w przemierzaniu szlaków, jednak ten jest jednym, który mnie oczarował.

Szczyt Babiej Góry znajduje się na wysokości 1724 m n.p.m. i jest najwyższym w całych polskich Beskidach. Jej nazwa jednak budzi duże zainteresowanie wśród przyjezdnych, gdyż wiążą się z nią różnorodne legendy. Według jednej z nich niegdyś olbrzymka Baba wysypała tam kamienie przed swoim domem i w ten oto sposób miała powstać Babia Góra. Inna opowiastka zaś mówi, że jest to góra samego diabła, stąd nazwa Diablak. To miejsce wielu ciekawych historii, które pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że wyprawy są jeszcze bardziej fascynujące.

Widok z Babiej Góry fot. Borys Komander materiał zewnętrzny

Szlaki na Babią Górę. Który wybrać?

Do wyboru przyjezdnych jest wiele szlaków o zróżnicowanym stopniu trudności. Na dodatek świetnym rozwiązaniem jest nocleg w schronisku, dzięki czemu możemy rozłożyć podróż na kilka dni. Moja przygoda rozpoczęła się w Zawoi Markowej przez szlak zielony, aż do schroniska PTTK Markowe Szczawiny. Cała podróż zajęła ok. 1,5 godziny. Muszę przyznać, że już tutaj nie było tak łatwo, zwłaszcza nie mając doświadczenia. Droga jest dosyć stroma, a na trasie jest do pokonania wiele schodków. Jednak cały trud i wysiłek rekompensują bajeczne krajobrazy.

Wycieczka na Babią Górę fot. Borys Komander materiał zewnętrzny

Ze schroniska na szczyt Babiej Góry można dostać się czerwonym szlakiem przez Przełęcz Brona w ok. 3,5 godziny. Podczas mojej wyprawy wybrałam szlak żółty, który uznawany jest przez wielu za najciekawszy. Jednak muszę ostrzec, że nie należy do najprostszych, a podczas drogi należy zachować szczególną ostrożność. Zalecane jest jednak zejście z powrotem inną trasą. Ścieżka jest stroma, ale gwarantuje różnorodne widoki. Stopniowo zmieniając swoje położenie, można podziwiać zmieniającą się roślinność i wykazać się sprawnością podczas przejść z łańcuchami lub klamrami, które przypominają drabinę.

Do dyspozycji miłośników gór są także:

szlak czerwony z Przełęczy Krowiarki przez Sokolicę, Kępę, Gówniak na Diablak,

szlak niebieski z Przełęczy Krowiarki przez Perć Przyrodników lub przez Perć Akademików.

Schronisko PTTK Markowe Szczawiny Karolina Burda INTERIA.PL

Miesiąc Otwartych Gór z marką Helly Hansen. Wszystko o bezpieczeństwie w górach

Norweska marka Helly Hansen dobrze znana jest miłośnikom outdooru i podróżnikom. Jej kolekcje słyną z odzieży technicznej, takiej jak bielizna, obuwie, kurtki, czy też spodnie. Mają chronić pasjonatów gór i nie tylko przed zimnem i wilgocią, aby ich wycieczki były jak najbardziej komfortowe. Czerwiec jest istotnym miesiącem dla marki, gdyż świętuje Miesiąc Otwartych Gór (Open Mountain Month), podczas którego organizuje szereg inicjatyw przybliżających góry. To właśnie w jednej z nich brałam udział.

Jedną z kluczowych inicjatyw jest dzielenie się wskazówkami profesjonalistów, współpracujących z marką — jak bezpiecznie poznawać góry latem. Rafał Król, podróżnik, ekspert w dziedzinie outdooru, publicysta i ambasador marki — wymienia 10 podstawowych zasad, których należy przestrzegać podczas letnich wypraw w góry, aby bezpiecznie korzystać z ich piękna.

Unikaj nadmiernego słońca. Zaleca się stosowanie kremów z filtrem UV, najlepiej w formule „sport”, czyli takich, które nie spływają wraz z potem. Istotne jest zadbanie także o dedykowaną odzież ku temu. Pij dużo wody lub napojów izotonicznych. Podczas wysiłku unikaj alkoholu i słodkich napojów. Nie spożywaj również napojów energetycznych, gdyż nie dodają one energii, tylko zmuszają organizm do wytężonej pracy, przez co powodują zmęczenie. Chroń głowę, kark i oczy. Zaleca się noszenie czapki lub kapelusza, chusty na kark oraz okularów przeciwsłonecznych chroniących przed udarem słonecznym i przegrzaniem.

Piękny widok na góry Karolina Burda INTERIA.PL

Kleszcze i komary przenoszą coraz więcej niebezpiecznych chorób. Komary od niedawna rozprzestrzeniają Dengę i Gorączkę Zachodniego Nilu, kleszcze boreliozę, riketsję i odkleszczowe zapalenie mózgu. Do Polski dotarł nawet kleszcz wędrowny (hyalomma), który przenosi wysoce niebezpieczną gorączkę krymsko kongijską. Używaj repelentów zawierających DEET lub permetrynę. Po spacerze czy wycieczce dokładnie wytrzep, wywietrz ubranie i jeżeli to możliwe weź prysznic.

W górach nie zostawiaj otwartego jedzenia. Na postoju czy biwaku zjadaj wszystko, co otwarte do końca lub zamykaj do szczelnego pojemnika. Pamiętaj, że dla niedźwiedzia jesteś zapachem wyczuwalnym z bardzo daleka. Nie próbuj zbliżać się do dzikich zwierząt. Jeżeli nie boją się człowieka, prawdopodobnie mają wściekliznę. Na wycieczki w góry wyruszaj, jak najwcześniej się da, aby uniknąć upałów i burz. Burze nie zdarzają się Polsce przed godziną 13.00. O tej porze powinieneś już schodzić na dół.

Karolina Burda INTERIA.PL

Wyruszając w polskie góry, miej zainstalowaną aplikację Ratunek, naładowany telefon i powerbank. Dodatkowo zawsze przydaje się gwizdek ratunkowy, koc termiczny (folia NRC) i mała latarka oraz mata do siedzenia. To małe i lekkie przedmioty, które zwiększają szanse na wezwanie pomocy i oczekiwanie na ratunek.

Na urlop czy wycieczkę wykup polisę ubezpieczeniową adekwatną do twojej aktywności. Jeżeli wędrujesz sam, zostaw komuś zaufanemu informację, skąd startujesz, którędy idziesz i dokąd chcesz dojść, a po powrocie na miejsce daj znać, że wszystko z tobą w porządku. Gdybyś zaginął, to pozwoli cię znaleźć.

Ścieżka z Diablaka Karolina Burda INTERIA.PL

