Spis treści: 01 1. Szczawnica (Pieniny)

02 2. Jaśliska (Beskid Niski)

03 3. Wysowa-Zdrój (Beskid Niski)

04 4. Piwniczna-Zdrój (Beskid Sądecki)

05 5. Jezioro Czorsztyńskie (Gorce)

1. Szczawnica (Pieniny)

Szczawnica jest miastem uzdrowiskowym położonym na zachód od Nowego Targu. Położona na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego Szczawnica jest coraz bardziej popularnym celem podróży wśród polskich urlopowiczów. Nazwa miejscowości pochodzi od jego wód uzdrowiskowych - szczaw, których można skosztować, w znajdującej się na terenie miasta pijalni. Szczawnica od kilku lat zyskuje na popularności, głównie ze względu na swoje naturalne atrakcje turystyczne.

Zdjęcie Kolej linowa na Palenicę w Szczawnicy / Estera Oramus / archiwum prywatne

Miasto jest punktem, na którym przecina się kilka szlaków pieszych. Za obowiązkowy uważany jest szlak prowadzący na Palenicę, który idealnie nadaje się do podziwiania Tatr. Ci, którzy nie przepadają za pieszymi wędrówkami, mogą zdecydować się na wjazd na Palenicę kolejką krzesełkową, przejście trasy zajmuje około 50 minut. Latem na szczycie skorzystają fani zjeżdżalni, zimą miłośnicy nart.

Reklama

Kolejnym szczytem, na który można wejść od Szczawnicy, jest Sokolica, która zachwyca widokami. Popularną trasą pieszą jest również ta prowadząca przez Wąwóz Homole, na Wysoką - najwyższy szczyt Pienin. Szczawnica jest również idealnym miejscem dla fanów dwóch kołek. Droga pienińska, która przebiega przez miasto to jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w tym rejonie Polski. Na rowerze wybrać się można również na popularną trasę ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru, wzdłuż Przełomu Dunajca, która liczy 9 km, z czego większość przebiega po słowackiej stronie granicy. Ciekawą letnią atrakcją jest również spływ Dunajcem ze Sromowiec Niżnych do Szczawnicy, trwający około 2,5 godziny, który umilą regionalni filsacy zabawiającymi swoimi anegdotami i legendami na temat Dunajca.

Zobacz również: Jedziesz za granicę na wakacje? Utrudnienia odczujesz w całej Europie

Zdjęcie Spływ Dunajcem Sromowce Niżne / Estera Oramus / archiwum prywatne

2. Jaśliska (Beskid Niski)

Jaśliska to niewielka wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w Beskidzie Niskim. Popularność zyskała w ostatnich latach dzięki filmowi "Boże Ciało", który kręcono właśnie w Jaślinkach. Co ciekawe, wielu mieszkańców miejscowości statystowało przy nagrywaniu tej produkcji nominowanej do Oscara. Sama wieś jest niezwykle urokliwa, głównie ze względu na drewnianą zabudowę z XIX wieku.

Zdjęcie Drewniana zabudowa we wsi Jaśliska / Estera Oramus / archiwum prywatne

Beskid Niski - pasmo, na którym położona jest wieś, to jedno z najrzadziej uczęszczanych pasm górskich, dlatego nie znajdziemy tutaj raczej wielu pieszych turystów. Będąc w Jaśliskach, bądź okolicach, warto wybrać się na wycieczkę szlakiem cerkwi łemkowskich w Beskidzie Niskim. Nieopodal wsi znajduje się Rymanów-Zdrój i Iwonicz-Zdrój - miasteczka uzdrowiskowe. Będąc w Jaśliskach można wybrać się na pieszą wycieczkę do jednego z licznych rezerwatów - np. do Kamienia nad Jaśliskami, Źródeł Jasiołki, czy Kamienia nad Rzepedzią. Jaśliska to jedno z nielicznych już miejsc na mapie Polski, w których czas płynie powoli, a życie toczy się własnym tempem.

Zobacz również: Trzy pokolenia autostopu. Jak było kiedyś? Jak podróżuje się dziś?

Zdjęcie Rynek w Jaśliskach / Krzysztof Chojnacki / East News

3. Wysowa-Zdrój (Beskid Niski)

Wysowa-Zdrój to wieś uzdrowiskowa położona w Małopolsce, w powiecie gorlickim. Znana jest z solankowych wód leczniczych, których można smakować w znajdującej się na jej terenie pijalni wód w parku zdrojowym. Okolice Wysowej cieszą się popularnością ze względu na liczne zabytkowe cerkwie cmentarze z I wojny światowej i pozostałości po wsiach łemkowskich. Trasy piesze są tutaj rzadko uczęszczane - nawet w okresie turystycznym. Najciekawsze ścieżki turystyczne Wysowej to m.in.:

na Kozie Żebro

do Blechnarki

na przełęcz Cigielka

Zdjęcie Parafia Rzymsko-Katolicka w Wysowej / MAREK DYBAS/REPORTER / East News

Wyjątkiem od braku turystów w Wysowej-Zdroju jest coroczne Święto Rydza, organizowane w tej miejscowości na przełomie września i października. Lasy wokół Wysowej obfitują bowiem w grzyby, na czele z rydzem, więc próbując dań w tutejszych restauracjach, trudno będzie znaleźć menu bez propozycji z rydzem w roli głównej. Wieś zachwyci szczególnie fanów starych cerkwi i innych zabytkowych budowli, oraz tych szukających wytchnienia od popularnych i często uczęszczanych szlaków.

4. Piwniczna-Zdrój (Beskid Sądecki)

Piwniczna-Zdrój to miasto leżące nad rzeką Poprad, tuż przy granicy ze Słowacją oraz kolejna z propozycji miejscowości zdrojowych. Występujące tutaj wody są niezwykle popularne, pozyskiwane w Piwnicznej są rozlewane i dystrybuowane na cały kraj. Wokół Piwnicznej rozciąga się około 280 km tras turystycznych pieszych, rowerowych i rekreacyjnych.

Zdjęcie Widok z jednego ze szczytów w okolicach Piwnicznej-Zdroju / Estera Oramus / archiwum prywatne

W Piwnicznej zaczerpnąć można wód mineralnych prosto ze źródełka, skorzystać ze spływu popradem, czy wyjść na malowniczą polanę Niemcową szlaku turystycznego na Kicarz, Eliaszówkę, czy Radziejową. W okolicach miasta znajduje się wiele atrakcji pozwalających na aktywny wypoczynek np.: baseny na Rdwanowie - kąpielisko, które działa od czerwca do września, wypożyczalnie rowerów, również tych górskich i elektrycznych, które pozwolą na zdobycie szczytów na dwóch kółkach, czy okoliczne parki linowe, np. ten w Rytrze.

Zobacz również: Okinoshima — enigmatyczna wyspa zakazana dla kobiet i turystów

Zdjęcie Pijalnia w Parku Zdrojowym w Piwnicznej / Autorstwa marek7400, CC BY 3.0 / Wikimedia

5. Jezioro Czorsztyńskie (Gorce)

Jezioro, a właściwie zbiornik zaporowy na Dunajcu, położony pomiędzy Gorcami a Pieninami jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w tym rejonie Polski. Jezioro ma aż 9 km długości, obejmuje kilka wsi oraz pasm górskich, z których rozpościera się również bardzo atrakcyjny widok na Tatry. Na brzegach jeziora znajdują się dwa zabytkowe zamki - Zamek w Czorsztynie oraz Zamek Dunajec w Niedzicy. Jedną z największych atrakcji turystycznych tego regionu jest trasa Velo Dunajec.

Zdjęcie Panorama na Jezioro Czorsztyńskie / Albin Marciniak / East News

Ta nazywana najpiękniejszą ścieżką rowerową Polski trasa zaczyna się w okolicach Tarnowa, a kończy w Zakopanem. Przebiega właśnie wokół Jeziora Czorsztyńskiego i w tym miejscu uważana jest za najbardziej atrakcyjną. Jezioro Czorsztyńskie obfituje w atrakcje turystyczne. Można odpocząć na plażach znajdujących się np. w Kluszkowicach, Niedzicy czy Maniowach. Udać się w rejs statkiem wokół zalewu bądź prowadzący z jednego brzegu na drugi.

Zdjęcie Zamek w Niedzicy i Jezioro Czorsztyńskie to idealne miejsce na udany urlop / 123RF/PICSEL

Dwa zamki - Dunajec i ten w Niedzicy przyciągają turystów. Każdy z nich otoczony jest wieloma legendami, m.in. w zamku w Niedzicy ma znajdować się skarb. Kolejną atrakcją są tu właśnie góry - Gorce i Pieniny. Gorce od kilku lat zyskują na popularności, jednak nadal należą do mniej popularnych polskich pasm górskich. Obfite w liczne wieże widokowe, z których rozprzestrzenia się fantastyczna panorama na Tatry, Gorce i Pieniny.

Najpopularniejszą ścieżką turystyczną jest trasa na Turbacz - najwyższy szczyt Gorców. Wejść na niego można kilkoma szlakami, najkrótszy zajmie około trzech godziny w jedną stronę. Z Czorsztyna można wejść również na Trzy Korony. W okolicach jeziora zwiedzimy również skansen etnograficzny - Osadę Czorsztyn - w którym umieszczono, znajdujące się wokół zalewu, drewniane wille i chałupy z przełomu XIX i początku XX wieku. Turyści z dziećmi mogą skorzystać z licznych atrakcji stworzonych właśnie dla najmłodszych - stadniny koni, spływu kajakowego, parku miniatur, toru saneczkowego, czy parku linowego.

Zdjęcie Widok na tatry z parkingu pod ścieżką prowadzącą na wieżę widokową na Lubaniu / Estera Oramus / archiwum prywatne

Zobacz również: Międzygórze. Niezwykła wieś w Sudetach. Mówią o niej "mała Szwajcaria"