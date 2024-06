Dlaczego woda jest tam tak czysta? Natura o to zadbała sama

Blue Lake położone w górnej połowie Wyspy Południowej Nowej Zelandii, uważane jest za najczystsze jezioro na świecie. Jego wody zasilane są przez inne jezioro, które znajduje się powyżej wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Jego widoczność pod wodą sięga 76 metrów, co jest porównywalne z przejrzystością wody destylowanej.

Jezioro Błękitne położone jest na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza Woda z topniejącego śniegu wpływa do Blue Lake z jeziora znajdującego się wyżej, co przyczynia się do przejrzystości wody.