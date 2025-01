Dlaczego bilety lotnicze w styczniu są tańsze? To świetny moment na ich zakup

Styczeń to miesiąc, w którym linie lotnicze często ustalają siatki połączeń na nadchodzący rok, wprowadzając liczne promocje i obniżki. Według ekspertów z Fru.pl początek roku to najlepszy czas na rezerwację biletów - nawet jeśli planujemy podróż na późniejsze miesiące.

- Jak co roku zapraszam do skorzystania ze Styczniowych Okazji, podczas których można znaleźć loty dosłownie w każdy zakamarek świata w rewelacyjnych cenach. Oczywiście nie trzeba nigdzie lecieć w styczniu, by skorzystać z najniższych cen. Wystarczy teraz zarezerwować bilety na dowolny termin, aby sporo zaoszczędzić na wakacjach w tym roku - komentuje Marta Gałuszka, brand managerka Fru.pl.

Gdzie warto polecieć w 2025 roku? Oto ulubione kierunki Polaków

Już w pierwszym tygodniu roku 2025, platforma odnotowała duże zainteresowanie Polaków kilkoma konkretnymi kierunkami. Na czele znalazł się Rzym zachwycający swoją architekturą, wspaniałymi zabytkami, licznymi muzeami i oczywiście doskonałą kuchnią. Włoska stolica w 2025 roku staje się jeszcze bardziej dostępna dla turystów, a wszystko dzięki obniżkom cen. Obecnie lot z Warszawy do Rzymu kosztuje średnio 477 zł, co stanowi 7 proc. spadku w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wielu podróżnych wybiera także Alicante - wakacyjny raj nad Morzem Śródziemnym, gdzie bilety potaniały aż o 33 proc. i obecnie kosztują średnio 472 zł. Mediolan, stolica mody i designu, kusi równie atrakcyjnymi zniżkami - loty z Warszawy są tańsze o ponad połowę w porównaniu z 2024 rokiem.

Inne popularne kierunki z Warszawy to Barcelona, Malaga, Malta, Paryż czy Londyn. Z Krakowa i Gdańska najwięcej rezerwacji dotyczyło lotów do Rzymu, co potwierdza niesłabnącą miłość Polaków do włoskich klimatów.

Polacy w 2025 roku chętnie kupują bilety lotnicze do Rzymu Manne1409 Pixabay.com

Eksperci zauważają nowe trendy w planowaniu wyjazdów. Co się zmieniło?

Styczniowe dane Fru.pl pokazują ciekawe zmiany w podejściu Polaków do planowania podróży. Największą popularnością cieszą się wyjazdy na 4-6 dni - aż 49 proc. rezerwacji dotyczy właśnie takiej długości pobytu. To wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy takie wyjazdy stanowiły 44 proc. rezerwacji.

Zauważalny jest także trend wydłużania "booking window" - czyli czasu między zakupem biletu a datą wyjazdu. W 2025 roku o 6 proc. spadła liczba rezerwacji dotyczących podróży odbywających się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Więcej osób decyduje się na planowanie z wyprzedzeniem: 42 proc. rezerwacji dotyczy wyjazdów w ciągu 15-45 dni od daty zakupu, a 20 proc. obejmuje terminy jeszcze bardziej odległe.

Nowe trendy dotyczą również bagażu. Coraz częściej wybieramy opcję podróży z samym bagażem podręcznym - taką decyzję podjęło 14 proc. podróżnych, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Z kolei liczba osób nadających bagaż rejestrowany spadła do 24 proc.

