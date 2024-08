Oprócz niezwykłych walorów estetycznych woda z Terme di Saturnia posiada wyjątkowe właściwości lecznicze. Bogata w związki siarki, woda ta jest znana z działania przeciwzapalnego, antybakteryjnego oraz poprawiającego kondycję skóry. Regularne kąpiele mogą pomóc w łagodzeniu dolegliwości reumatycznych, problemów dermatologicznych, a także w redukcji stresu. Co więcej, dostęp do Cascate del Mulino jest całkowicie bezpłatny, co czyni to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym.