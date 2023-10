Łańcuchy w Tatrach. Bez nich wspinaczka byłaby niemal niemożliwa

Łańcuchy w Tatrach to niemal nieodzowny element wspinaczki na wielu szlakach. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego od lat dbają o to, by wspinający się turyści mogli pokonywać trasy tak bezpiecznie, jak tylko się da.

Jesień wygląda tutaj najpiękniej. Górskie panoramy zapierają dech Łańcuchy przytwierdzone do skalistych ścian gór rocznie pomagają tysiącom osób wspinać się, chwytając właśnie za żeliwne ogniwa, zapewniające asekurację.

W 2023 roku latem trwał remont na jednej z najbardziej popularnych i jednocześnie wymagających tras - na Orlej Perci. Tam obecność łańcuchów jest konieczna. To między innymi one były elementami wymienianymi podczas remontu.

Łańcuchy, które służyły przez lata turystom, nie zakończyły jednak swojego żywotu. TPN przygotował dla miłośników wyjątkową niespodziankę.

TPN przygotował wzruszającą pamiątkę dla tych, którzy kochają góry

Okazuje się, że pracownicy TPN zebrali wysłużone łańcuchy i postanowili zrobić z nich użytek. Wyprodukowali breloki z ogniwami łańcucha, który wisiał nigdzie indziej, jak na Orlej Perci.

Ogniwa te były pomocą dla wielu, a także niemym świadkiem wielu sukcesów górskich.

"Czy chcielibyście mieć ogniwo łańcucha, który na Orlej Perci świadkował setkom tysięcy zwycięstw i porażek, wzlotów i upadków? Może i Wy już mieliście go w dłoniach, wędrując Orlą Percią??" - czytamy we wpisie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym zaprezentowany został pamiątkowy brelok.

Za 37 złotych możemy mieć przy sobie sentymentalną pamiątkę z gór dzięki inicjatywie pracowników TPN.