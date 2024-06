Wybór numer jeden? Wśród Polaków największą popularnością cieszą się trzy europejskie kraje. Latem 2024 odwiedzi je aż 74 proc. osób z Polski

Eksperci eSky.pl zwracają uwagę, że podróże coraz częściej przybierają formułę lot+hotel, czyli tzw. pakietów dynamicznych

Jeden kraj wyróżnia się na tle innych jako najkorzystniejsza opcja dla domowego budżetu

Sezon na podróżowanie dopiero się rozpędza. Z okazji rozpoczęcia sezonu turystycznego eksperci serwisu eSky.pl postanowili sprawdzić, w jakich krajach Polacy najchętniej będą spędzali tegoroczne wakacje. Wzięli pod lupę również ceny wyjazdów w formule lot+hotel. Analiza powstała w oparciu o liczbę zarezerwowanych pakietów "Wakacje" na platformie podróżniczej od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024. Jak czytamy w raporcie, przedstawione kierunki reprezentują 78 proc. wszystkich rezerwacji.

Trzy kierunki wakacyjnym hitem wśród Polaków. Tu będą wypoczywać najczęściej

Włochy, Hiszpania i Malta — to w tych krajach latem 2024 najczęściej będą wypoczywać Polacy (74 proc.).

Do Włoch poleci 35 proc. osób rezerwujących lot i hotel. Polacy najczęściej będą wypoczywać w Rzymie, Rimini, Wenecji, Bari, Mediolanie i Neapolu. Sporo rodaków wybiera się też na Sycylię, przede wszystkim do Katanii i Palermo.

- Mediana cen za pakiet wakacyjny wynosi tu 2,6 tys. zł od osoby za 6-dniowy odpoczynek w formule pakietowej. Jednak w kategorii cenowej prym wiodą Giardini Naxos na Sycylii (średnio 1,1 tys. zł za 5 dni), Lierna nad jeziorem Como (ok. 1,2 tys. zł za 6 nocy), Montesilvano i Pescara nad Adriatykiem w regionie Abruzja (blisko 1,4 tys. za 6 dób) oraz Wenecja (średnio 1,5 tys. zł za 5 noclegów) - podaje w komunikacie e-Sky.pl.

Włochy to numer jeden wśród polskich turystów 123RF/PICSEL

Drugim najpopularniejszym kierunkiem będzie Hiszpania (22 proc. rezerwacji pakietowych). Polacy najchętniej będą spędzać urlop w regionach Costa Brava (Barcelona, Lloret de Mar), Costa Blanca (m.in. Alicante), Costa del Sol (m.in. Malaga) czy Majorka (Palma, Manacor) i Teneryfa (np. Puerto de la Cruz).

- Nie były to jednak najtańsze opcje, gdyż przy medianie cen wynoszącej na tym kierunku 4,2 tys. zł za 7 dni od osoby za lot i hotel w pakiecie można było zapłacić dużo mniej. Przykładowo pakiet z przelotem i sześcioma dniami w hotelu w miejscowościach Cala d'Or (Majorka), Santa Eulària des Riu (Ibiza) i S'Illot (Majorka) Polacy rezerwowali kolejno za 1,3 tys. zł, 1,5 tys. zł czy 1,9 tys. zł w przeliczeniu na jedną osobę - zwraca uwagę eSky.pl.

Podium zamyka Malta, na którą tego lata wybierze się co szósty turysta z naszego kraju (17 proc.). Polacy najchętniej będą odwiedzać Qawrę, Melliehę, Sliemę, Pembroke i Gżirę.

- Pakiet z przelotem i zakwaterowaniem kosztuje tu ok. 3,8 tys. zł dla jednej osoby za 7 dni (mediana), a najniższe ceny odnotowano w miastach Gżira, Bugibba i Sliema: średnio za sześć nocy płacimy kolejno 2,1 tys. zł, 2,4 tys. zł oraz 2,7 tys. zł - podaje raport.

Jednym z najchętniej odwiedzanych przez Polaków krajów będzie Hiszpania 123RF/PICSEL

Wielkie greckie wakacje

Polacy chętnie wybiorą się również do Grecji (16 proc.). Najczęściej wybierane miejsca to Korfu i Rodos. Na Krecie będą to Hersonissos, Chania i Platanias, a w lądowej części Grecji - Ateny i Saloniki.

- Ten ostatni kierunek może pochwalić się najniższą średnią ceną pakietu wakacyjnego, która wynosi ok. 1,3 tys. od osoby za przelot i 5 dób w hotelu. Następnie najkorzystniejsza dla budżetu domowego jest Kasandra w Chalkidikach (ok. 1,8 tys. zł od osoby za 7 nocy), Panormo na Krecie (blisko 1,9 tys. zł za 6 dni) oraz Faliraki na Rodos (średnio 2,1 tys. zł za 7 noclegów). Co ciekawe, mediana cen za 7-dniowy pakiet dynamiczny w Grecji kształtuje się na poziomie 4,2 tys. zł za osobę - czytamy w analizie.

Podczas wakacji 10 proc. Polaków odwiedzi Cypr. Najczęściej wybieranymi miejscami będą Pafos, Larnaka, Peja, Protaras i Chlorakas.

- Odpoczynek na wyspie z lotem i hotelem w pakiecie kosztuje ok. 4,3 tys. zł za 8 dni dla jednej osoby (mediana), przy czym najniższy średni wydatek polscy podróżnicy ponieśli w przypadku rezerwacji wakacji w formule pakietowej do Larnaki i Oroklini na 6 nocy, a także Protaras na 7 dób. Było to odpowiednio 2,2 tys. zł, 3,1 tys. zł oraz 3,7 tys. zł w przeliczeniu na jedną osobę - podaje raport.

Grecja znajduje się w pierwszej piątce najczęściej wybieranych przez Polaków wakacyjnych kierunków 123RF/PICSEL

- W tym roku najkorzystniejszą opcją dla domowego budżetu okazała się słoneczna Italia, gdzie mediana cen za pakiet wakacyjny wyniosła 2,6 tys. zł od osoby za 6-dniowy odpoczynek. Natomiast najdroższe w tym sezonie są wyjazdy na Cypr: tu mediana osiągnęła poziom 4,3 tys. zł za 8 nocy dla jednej osoby - wymienia Eugeniusz Triasun z biura prasowego eSky.pl.

Źródło: materiały prasowe platformy podróżniczej eSky.pl

