Spis treści: 01 Jak przygotować się na kemping i co ze sobą zabrać?

02 Gotowanie na kempingu

03 O czym jeszcze pamiętać, jadąc na kemping?

04 Ile kosztuje kemping? Ceny w Polsce i innych krajach

Jak przygotować się na kemping i co ze sobą zabrać?

Kemping to ciekawa propozycja spędzenia wolnego czasu dla wszystkich osób, które uwielbiają bliski kontakt z naturą. Spanie pod namiotem może okazać się ekscytującym doświadczeniem. Nie bez powodu taka forma urlopu jest często wybierana przez rodziny. Kemping pod namiotem można połączyć między innymi z nauką sztuki przetrwania czy wędkarstwem.

Jak przygotować się na kemping i co ze sobą zabrać? Przede wszystkim dobrze jest zaopatrzyć się w odpowiedniej jakości namiot, którego rozmiar będzie spełniał oczekiwania wszystkich osób biorących udział w kempingu. Warto postawić na sprawdzony sprzęt, który wytrzyma ewentualny silny wiatr i deszcz. Dobrze też wcześniej przestudiować instrukcję obsługi, by po dotarciu na kemping szybko uporać się z jego rozłożeniem. Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące namiot zostały spakowane. Brak śledzi, linek lub szpilek może utrudnić, lub całkowicie uniemożliwić jego rozłożenie.

Co jeszcze zabrać ze sobą na kemping? Ważne są odpowiednie ubrania. Pomimo tego, że w sezonie wakacyjnym pogoda zwykle sprzyja, to jednak należałoby wziąć ze sobą chociaż jedną bluzę z kapturem. Można także zaopatrzyć się w dobrej jakości płaszcz przeciwdeszczowy. Istotne jest również obuwie – nic nie stoi na przeszkodzie, by w okolicach namiotu poruszać się w sandałach lub klapkach, jednak na dłuższe wyprawy na łono natury niezbędne okażą się buty trekkingowe.

Zdjęcie Wypad pod namiot to niezapomniane przeżycie dla całej rodziny. / 123RF/PICSEL

Wybierając się na kemping, warto zabrać ze sobą poduszki oraz śpiwory. Z dodatkowych rzeczy na pewno niezbędna okaże się latarka. Powinno się również wyposażyć się w nóż survivalowy, zapalniczkę lub zapałki, papier toaletowy, scyzoryk, mapę oraz termos. Z pewnością przydadzą się one w nieprzewidzianych sytuacjach. W przypadku chęci wędkowania można wziąć ze sobą wędkę i inne potrzebne akcesoria. Nie zapominajmy o rozrywce – na kemping można zabrać sprzęt do badmintona, gry planszowe, radio na baterie, piłkę i inne przedmioty, które zapewnią ciekawe aktywności na cały pobyt.

Gotowanie na kempingu

Pobyt pod namiotem lub w przyczepie kempingowej zwykle nie należy do komfortowych, jeśli chodzi o gotowanie. Dostępność podstawowego wyposażenia kuchennego może być znacznie utrudniona. Nie pomaga również brak lodówki, aczkolwiek można zabrać ze sobą jej turystyczną wersję. Co jeszcze wziąć ze sobą na kemping, aby nie umrzeć z głodu?

Kemping kojarzy się z grillem lub ogniskiem. Warto zatem zabrać ze sobą kiełbasę, którą można szybko i łatwo przyrządzić. Aby ją przechowywać, niezbędna okaże się lodówka turystyczna. Oprócz tego można zaopatrzyć się w suszone mięso, kabanosy, pieczywo oraz świeże owoce, które z reguły mogą wytrzymać nieco dłużej poza lodówką. Dobrym pomysłem jest zabranie mielonki turystycznej i innego rodzaju konserw.

Zdjęcie Grill na kempingu to jeden z najpopularniejszych sposobów na przygotowanie posiłku. / 123RF/PICSEL

Na kemping można również zabrać kuchenkę turystyczną. Wówczas bez problemu będzie można przyrządzić na niej ryż, ziemniaki czy makaron. Produkty te nie wymagają przechowywania w lodówce. Do przygotowania obiadu wystarczy również gotowy sos. Na śniadanie i kolację sprawdzą się suchary, wafle ryżowe i batony proteinowe.

O czym jeszcze pamiętać, jadąc na kemping?

Wyjazd na kemping powinien być poprzedzony odpowiednimi przygotowaniami. Warto dowiedzieć się czegoś więcej o okolicy, do której się wybieramy. Można również zaplanować wycieczki piesze i sprawdzić, gdzie mieszczą się atrakcje godne zobaczenia. Znakomitym pomysłem jest zaopatrzenie się w papierową mapę, na której można zaznaczyć najciekawsze punkty. Oczywiście można zamiast klasycznej mapy użyć smartfona, jednak starodawne metody, w szczególności na kempingu, mają swój niepowtarzalny urok.

O czym jeszcze pamiętać, jadąc na kemping? Należy koniecznie zaznajomić się z regulaminem miejsca, do którego się udajemy. W niektórych miejscach nie wolno hałasować po określonej godzinie. Dobrze jest również zachowywać dystans od innych osób koczujących na kempingu. Na niektórych polach kempingowych zabronione może być również robienie ognisk lub rozpalanie grilla. Z tego względu warto poznać zasady panujące w danym miejscu.

Ile kosztuje kemping? Ceny w Polsce i innych krajach

Osoby chcące wybrać się na kemping muszą liczyć się z pewnymi kosztami. Tego typu wyprawa z pewnością będzie tańsza, niż nocleg w hotelu. Warto jednak być świadomym tego, że do kosztu wynajmu miejsca na polu namiotowym lub przyczepy kempingowej trzeba też doliczyć zakup niezbędnego sprzętu, takiego jak lodówka turystyczna, namiot czy inne akcesoria.

Ile kosztuje kemping w Polsce? Zwykle za jedną dobę wynajmu miejsca na polu namiotowym w sezonie trzeba zapłacić około 25-30 zł. Do tego należy doliczyć opłatę za miejsce parkingowe oraz możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody. W przypadku wynajmu przyczepy kempingowej cena może wzrastać do około 200-300 zł za dobę.

A ile kosztuje kemping za granicą? Wszystko zależy od miejsca. Przykładowo – w Chorwacji, za wynajem miejsca na polu namiotowym usytuowanym nieopodal morza, trzeba zapłacić około 30-35 euro. Podobne ceny obowiązują we Włoszech czy Grecji. Chęć wyjazdu na kemping za granicą niesie za sobą również jeszcze jeden całkiem spory koszt – dojazd.

