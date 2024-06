Merano to kurort, który leży w dolnym odcinku doliny Adygi. Otoczony jest przez pasma górskie, przez co miejscowość zachwyca klimatem i niezapomnianymi widokami. To miejsce doskonałe do odpoczynku.

Merano dla seniorów. Dlaczego warto tam pojechać?

Merano od początku nastawione było na turystykę dla osób starszych. Było to spowodowane przez łagodny klimat, spokój oraz ciszę. Władze miasta szczycą się tym, że w miejscowości w ciągu roku jest aż 300 słonecznych dni. Merano leży w samym sercu Alp, przez co zapewnia turystom niezapomniane widoki. Przez ciepły klimat rośnie tam jednak śródziemnomorska roślinność, która zachwyca różnorodnością.

Uzdrowisko to doskonałe miejsce dla osób, które kochają piesze wycieczki. W mieście znajdziemy mnóstwo niewymagających szlaków, które prowadzą z centrum miasta przez najpiękniejsze miejsca w okolicy. Przez centrum Merano przepływa rzeka Passirio, którą można podziwiać dzięki ścieżkom, które wzdłuż niej prowadzą. Duże wrażenie robi również najstarsza część miasta, w której znajdziemy piękne wille, rezydencje oraz pomniki, które ostały się z czasów secesyjnych.

W Merano znajdziemy wiele atrakcji, dzięki którym można się zrelaksować oraz zadbać o swoje zdrowie. Zabytkowy dom zdrojowy, termy oraz atrakcje, które zapewnia natura, jak wodospad Partschinser czy plaża nad rzeką Passirio to wspaniałe miejsca, w których docenimy spokój oraz ciszę.

Merano — lot z Polski. Jak dostać się do północnych Włoch?

Do Merano najlepiej jest pojechać autem. Trasa z Polski prowadzi przez Niemcy i Austrię lub Czechy, Austrię, Niemcy i ponownie Austrię. Są to głównie autostrady, przez co wygodnie i bezpiecznie dojedziemy na miejsce. Samochód przyda się również do zwiedzania Południowego Tyrolu. W takim przypadku nic nas nie ogranicza i nie jesteśmy zmuszeni do podróży nie zawsze pewnym transportem publicznym.

Do Merano można dostać się również za pomocą samolotu i pociągu. Możemy polecieć do Bergamo, Werony, Wenecji lub Monachium. Stamtąd wystarczy złapać pociąg, aby dojechać do turystycznej miejscowości. Podróż pociągiem zależnie od miejsca, z którego startujemy, może trwać od dwóch do pięciu godzin.

Merano. Co warto zobaczyć?

Merano to miejscowość uzdrowiskowa, w której największą atrakcją są malownicze uliczki, ogrody, zabytkowe wille i rezydencje oraz natura.

Osoby, które lubią aktywny wypoczynek, będą mogły skorzystać z wielu szlaków, które otaczają Merano. Turyści znudzeni spokojnym odpoczynkiem w dolinie mogą wjechać dzięki kolejce Meran 2000 na płaskowyż Meran. Słoneczny taras latem oferuje piękne widoki, a zimą jest imponującym kurortem narciarskim.

Zwiedzający mogą udać się śladami cesarzowej Sissi. Jedną z najbardziej interesujących atrakcji jest zamek Trauttmansdorff oraz ogrody, które go otaczają. Atrakcję zwiedza się przez 3-4 godziny, a widoki i klimat są niezapomniane.

Fani muzeów mogą udać się do lokalnego Muzeum Turystyki, aby obejrzeć wystawę, która opowiada historię i rozwój turystyki w Południowym Tyrolu.

Nie można zapominać, że sam pobyt w mieście również jest magiczny. Podczas wycieczki warto przeznaczyć czas na to, aby po prostu zgubić się w Merano, powędrować ciasnymi uliczkami i napawać się atmosferą tego wyjątkowego miejsca.

