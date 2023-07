Wybierasz się na wakacje do Turcji? Eksperci ostrzegają: „Potencjalne zagrożenie”

Oprac.: Aleksandra Tokarz Podróże

Turcja to jeden z najpopularniejszych wśród Polaków kierunków wakacyjnych podróży. Nasi rodacy upodobali sobie tamtejsze plaże i klimat, rok do roku z chęcią wybierając tę destynację jako cel swojego urlopu. Czy jednak bezpiecznie jechać do Turcji na wakacje? Jak się okazuje, tamtejsi sejsmolodzy wciąż ostrzegają przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

Zdjęcie Trzęsienia ziemi w Turcji: sejsmolodzy znów ostrzegają. „Potencjalne zagrożenie” / 123RF/PICSEL