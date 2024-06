Droga z Senj do Karlobagu, znana także jako "Jadranka", to 66-kilometrowa trasa wiodąca wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Jest ona prawdziwą wizytówką malowniczego regionu Kvarner. Trasa rozciąga się pomiędzy dwoma nadmorskimi miastami, oferując podróżnym niezwykłe widoki na morze z jednej strony i majestatyczne góry z drugiej. To idealne miejsce nie tylko na motocyklową wyprawę, które pozwala na pełne doświadczenie uroków chorwackiego wybrzeża.



Pokonanie Jadranki zajmuje około godziny, a wrażenia są niezapomniane.