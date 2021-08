Nasza planeta jest piękna, jednak na Ziemi są takie miejsca, w które bez potrzeby lepiej jest się nie zapuszczać, bo taka podróż, choć z pewnością będzie niezapomniana, może zakończyć się tragicznie.

Jednym z nich jest droga Yungas w Boliwii, określana też jako "droga śmierci" lub najbardziej "niebezpieczna droga świata", która powstała, by umożliwić przemieszczanie się pomiędzy wyżyną Altiplano i nizinnymi terenami Amazonii.

Od lat 30. ubiegłego wieku łączy najwyżej położoną stolicę na świecie, La Paz i Coroico.

Reklama

Dlaczego ta trasa jest owiana tak złą sławą?

Przejedź albo zgiń: "droga śmierci" rok w rok zbiera śmiertelne żniwo

Na "drodze śmierci" w Boliwii, która ma około 80 kilometrów, panują naprawdę niesprzyjające warunki do jazdy i szacuje się, że ginie tam nawet 300 osób rocznie.

Statystyki nie zniechęcają jednak śmiałków.

W ostatnich latach stała się nie lada atrakcją turystyczną dla spragnionych wrażeń podróżników z całego świata.

Nie brakuje chętnych, aby pokonać odcinek trasy na rowerze i zrobić sobie w jej pobliżu pamiątkowe zdjęcie.

Zdjęcie Liczne krzyże w pobliżu drogi Youngas w Boliwii nikogo już nie dziwią / Spencer Platt / Staff / Getty Images

Youngas Road: nieprzewidywalna trasa

Yungas Road, na której panuje ruch lewostronny, została zbudowana rękami paragwajskich więźniów wojennych i początkowo była jeszcze bardziej niebezpieczna niż obecnie.



Kierowcy, jadąc wąską i krętą drogą, znajdują się w szczególnym niebezpieczeństwie podczas deszczu, ponieważ wtedy trasa jest śliska, przez co łatwiej jest zsunąć się w przepaść...



Dawniej usytuowana w wysokich, stromych górach trasa z jednym pasem ruchu była nie lada wyzwaniem. Tym bardziej że nie było tam wtedy żadnego zabezpieczenia w postaci barierek ochronnych, ani specjalnego systemu odwadniającego, które niedawno jednak zaczęły się pojawiać.



Po tragicznym wypadku autobusu w 1983 roku, w którym zginęła ponad setka osób, boliwijska droga zaczęła cieszyć się jeszcze gorszą reputacją, a 26 lat temu Międzyamerykański Bank Rozwoju okrzyknął ją nawet "najbardziej niebezpieczną na świecie".



Zdjęcie Chwila nieuwagi na drodze może doprowadzić do tragedii / Giles Clarke / Contributor / Getty Images

Na szczęście 15 lat temu na trasie zaszły zmiany na plus.



Wyremontowano ją, wprowadzając drobne zabezpieczenia oraz dodatkowy pas ruchu, a na najbardziej ryzykownym, wysuniętym w północnym kierunku odcinku pojawiła się alternatywna, bezpieczniejsza droga.



Wciąż jednak warunki do jazdy nie są sprzyjające.



Nie da się ukryć, że boliwijska droga wciąż stanowi jedną z najbardziej niebezpiecznych na świecie. Wystarczy mgła, nagła zmiana temperatury, spotkanie dwóch niepewnych swoich umiejętności kierowców lub przeszkoda na drodze, aby doszło do poważnego wypadku.





Zdjęcie Boliwijska droga jest bardzo stroma / DEA / G. SIOEN / Contributor / Getty Images

Czytaj również:



Pożary i COVID-19. Co je łączy?

Spacery w chmurach to prawdziwy hit



Zobacz także: