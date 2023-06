Wybierając miejsce na urlop, często kierujemy się zdjęciami dostępnymi w internecie lub w biurach podróży. Niekiedy mogą nas one nieźle zmylić. Chyba wszyscy spotkaliśmy się chociaż jeden raz z sytuacją, że po dotarciu w wymarzone miejsce, zamiast rajskiej plaży czy urokliwego miasteczka naszym oczom ukazały się tłumy plażowiczów, niekończące się kolejki i walające się wszędzie śmieci. Takie warunki potrafią zniszczyć nam urlop i niekiedy sprawiają, że wracamy z niego jeszcze bardziej zmęczeni. Z tego powodu warto wybierać mniej oczywiste miejsca na wakacje.

Turyści oblegają Dubrownik. Zamiast niego proponujemy inne urokliwe miasto

Dubrownik to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast Chorwacji. Słynie z pięknej architektury, ciekawych zabytków, doskonałej lokalnej kuchni, a także najlepszego życia nocnego. Stare miasto w Dubrowniku w całości zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To idealne miejsce dla miłośników historii, a także seriali. Popularność Dubrownika znacznie wzrosła po premierze serialu "Gra o tron", ponieważ to właśnie tam kręcono niektóre jego sceny. Dubrownik ma wyjątkowy urok i jest niebywale pięknym miastem, jednak w sezonie wakacyjnym nie mamy co marzyć o zwiedzaniu go w spokoju.

Zamiast Dubrownika w tegoroczne wakacje możemy odwiedzić miasto Szybenik położone między Zadarem a Splitem. Fani "Gry o tron" również będą zadowoleni - to kolejna lokacja, która stała się planem filmowym tego serialu. Miasto to jest wciąż niedoceniane przez turystów, dzięki czemu możemy spacerować tam w spokoju, zatracając się w niebywałej atmosferze chorwackich miasteczek. Szybenik skrywa ciekawą historię oraz perełki architektoniczne. Jedną z nich jest Katedra św. Jakuba, która łączy gotyk z renesansem. W Szybeniku znajdziemy również dwie małe plaże w centrum, a także nieco oddaloną piękną plażę Banj - z krystaliczną czystą wodą i pięknym widokiem na starówkę miasta.

Zdjęcie Chorwacki Szybenik to tętniące życiem artystycznym i kulturalnym miasto z zapierającymi dech widokami / 123RF/PICSEL

Oczywiście nie odradzamy odwiedzania Dubrownika, który jest fascynującym i pięknym miastem pełnym turystycznych atrakcji. Jednakże zamiast podróży w sezonie wakacyjnym warto pojechać tam przed lub po wakacjach - w maju, na początku czerwca, czy też pod koniec września. W tych miesiącach pogoda wciąż dopisuje, jednak mniejsza ilość turystów sprawia, że zwiedzanie będzie przyjemniejsze, a ceny będą też nieco niższe.

Tłumy i upały na Krecie. Zamiast niej wybierz najbardziej zieloną wyspę Grecji

Kreta to największa grecka wyspa, która jednocześnie jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacje w Grecji. Nietrudno się temu dziwić. Lazurowa woda, piękne piaszczyste plaże, świetna pogoda - to idealne warunki na wakacyjny odpoczynek. Niestety popularność tego miejsca oraz dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna sprawia, że latem nie łatwo znaleźć tam kameralne i zaciszne miejsca, gdzie odpoczniemy z dala od tłumów. Innym problemem, jest fakt, że położenie Krety, a także brak zieleni sprawia, że temperatura w środku sezonu potrafi być nie do zniesienia. Co roku możemy zaobserwować tam fale afrykańskich upałów, w trakcie których temperatura sięga czasami 43 stopni Celsjusza.

Kretę również polecamy odwiedzić przed lub po sezonie. Dobra (lecz już nieupalna) pogoda utrzymuje się tam we wrześniu, a nawet w październiku. Wtedy też na wyspę przyjeżdża znacznie mniej turystów, a my możemy w pełni cieszyć się z jej uroków.

Jednakże na wakacyjny wypoczynek, zamiast Krety warto wybrać Korfu. Ta malownicza wyspa położona jest na północy kraju, u wybrzeży Albanii. Panuje tam nieco łagodniejszy klimat, przez co temperatura latem utrzymuje się zazwyczaj na poziomie 27-30 stopni Celsjusza. Korfu jest również najbardziej zieloną wyspą Grecji, a jej piaszczyste plaże otoczone lazurową wodą i porośniętymi bujną zielenią wzgórzami sprawiają, że poczujemy się tam jak w raju. Wyspa ta jest również popularna wśród turystów, jednak oblegają oni w szczególności stare miasto stolicy Korfu, a także zatokę i miasto Paleokastritsa. Odjeżdżając dalej od kurortów, kierując się na północ wyspy, znajdziemy wiele zacisznych zatoczek i małych ukrytych plaż, które są rzadziej odwiedzane przez turystów. W szczególności warto zobaczyć rajskie bliźniacze Porto Timoni czy robiącą ogromne wrażenie formację skalną Cape Drastis.

Zdjęcie Rajskie plaże Korfu nie są tak oblegane przez turystów, jak na Krecie / PUSTE / 123RF/PICSEL

Plaża w albańskim Durrës zniechęca turystów. Gdzie warto pojechać na plażę?

Albania staje się coraz popularniejszym wakacyjnym kierunkiem wśród Polskich turystów. Przemawiają za tym nie tylko niesamowite plaże, ale i korzystne ceny. Jednym z najczęściej wybieranym kurortem w Albanii jest Durrës, czyli jedno z najstarszych miast tego kraju. Miasto to jest dość atrakcyjne pod względem turystycznym. Możemy zwiedzić tam Rzymski Amfiteatr, Wieżę Wenecką i zamek, a także możemy zobaczyć dwa meczety - Fatih oraz Xhamia e Madhe.

Durrës to miasto, które z pewnością warto zwiedzić, jednak jeśli marzą nam się rajskie wakacje na pięknej plaży, nie jest ono najlepszym wyborem. Mimo że plaża w Durrës jest dość długa i piaszczysta, a zejście do wody jest łagodne, plażowicze nie polecają tego miejsca na kąpiele.

Niezła plaża, jednak do wody nie weszłam, woda mulista. Brzeg pełen brudów, niedopałków napisała jedna z internautek.

Zdjęcie Plaża w Durres latem jest oblegana przez turystów, jednakże niektórzy nie polecają jej do kąpieli / 123RF/PICSEL

Mimo tego plaża ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Możemy się tam zrelaksować, wynajmując wygodny leżak, a ceny w okolicznych barach i restauracjach są dość przystępne. Jednakże, jeśli do Albanii przyciągnęły nas zdjęcia rajskich plaż z czystą wodą i białym piaskiem, możemy poczuć się rozczarowani.

Najpiękniejsze plaże Albanii znajdziemy na południu tego kraju. Jednym z takich miejsc jest Ksamil - niewielka nadmorska miejscowość, która przywita nas jasnym piaskiem i turkusową wodą Morza Jońskiego. Przyjeżdżając na wakacje do Albanii, koniecznie musimy odwiedzić plażę Gjipe, która okrzyknięta została najpiękniejszą dziką plażą tego kraju. To idealne miejsce na odpoczynek na łonie natury z dala od turystycznej komercji. Plaża Gjipe jest dość trudno dostępna, dlatego do dziś pozostaje dziewicza. Na turystów czeka tam piękna błękitna woda oraz piaszczysto-kamienista plaża otoczona zielenią oraz skalistymi wzgórzami.

Jeśli jednak zarezerwowaliśmy już nocleg w kurorcie Durrës, nic straconego. W okolicy tego miasta również znajdziemy piękne plaże, doskonałe na kąpiele w wodzie i opalanie. Wystarczy, że pojedziemy 30 kilometrów na północ i dotrzemy do zatoki Lalzit z piękną piaszczystą plażą i malowniczym widokiem na góry. To idealne miejsce na kąpiele, ponieważ woda jest tam bardzo czysta i ciepła.

Zdjęcie Ksamil to wakacyjny raj, do którego wciąż nie dotarły tłumy / 123RF/PICSEL

