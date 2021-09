Trasa nad Zielony Staw Kieżmarski (Zelené pleso, Zelené pleso Kežmarské) pod wieloma względami może przypominać słynny szlak do Morskiego Oka z Palenicy Białczańskiej. Jest równie prosta technicznie, ma identyczną długość i również prowadzi do jednego z najbardziej urokliwych tatrzańskich stawów - pod kilkoma względami bije jednak na głowę bardzo popularną wśród turystów trasę po polskiej stronie Tatr.

Naprawdę warto pokonać 130 km od Krakowa i wyruszyć na szlak do Zielonego Stawu.

Zielony Staw Kieżmarski. Lepsze niż Morskie Oko?

Zielony Staw Kieżmarski, zwany też po prostu Zielonym Stawem, to największy ze stawów położonych w Dolinie Kieżmarskiej w Tatrach Wysokich na Słowacji.

Jest położony na wysokości 1545 m n.p.m., ma 188 m długości i 136 m szerokości oraz głębokość 4,5 m, a jego powierzchnia wynosi aż 1,77 ha.

Zdjęcie Nad Zielonym Stawem jest schronisko: Chata nad Zielonym Stawem / 123RF/PICSEL

Przez Zielony Staw przepływa Zielony Potok Kieżmarski. Sam staw położony jest w niezwykle malowniczej kotlinie i otoczony jest szczytami: Małym Kieżmarskim Szczytem (od strony południowej), Jastrzębią Turnią (od zachodu) i Kozią Turnią (od północy).

Nazwa jeziora bierze się od jego charakterystycznej, zielonej barwy. Według legendy źródłem jeziora jest rubin, który wpadł do niego ze szczytu Jastrzębiej Turni. Jak mówią podania, miał za nim wpaść syn hrabiego Tökölya.

Tuż przy stawie, po północno-wschodniej stronie, znajduje się schronisko nad Zielonym Stawem (Chata pri Zelenom Plese). Schronisko ma bogatą tradycję - powstało w 1880 roku, przeniesione z Doliny Przednich Koperszadów.

Szlak do Zielonego Stawu Kieżmarskiego. Oto jak wygląda

Żółty szlak do Zielonego Stawu Kieżmarskiego zaczyna się przy parkingu samochodowym Biała Woda. Koszt pozostawienia tam samochodu jest porównywalny z parkingiem w Palenicy Białczańskiej - wynosi 8 euro (w Palenicy - 35 złotych). Według pierwszych drogowskazów marsz do schroniska (Chaty pri Zelenom Plese) zajmie nam 3 godziny 5 minut.

Z początku idziemy przy zniszczonym, przerzedzonym lesie. To skutek wichury, która nawiedziła Słowację w 2004 roku i została uznana w tym kraju za największą katastrofę naturalną. Trasa po około 20 minutach zaczyna prowadzić przy Białej Wodzie Kieżmarskiej, wzdłuż potoku. Możemy podziwiać wspaniałe widoki: Rakuską Czubę, Mały Kieżmarski Szczyt, Kieżmarski Szczyt i Huncowski Szczyt.

Szlak prowadzi szeroką drogą łagodnie w górę, nie serwując nam żadnych trudności technicznych. Po ok. 2 kilometrach, docieramy do Rozdroży nad Matlarami (Razcestie Šalviový prameň), gdzie szlak żółty krzyżuje się z niebieskim. Idziemy żółtym szlakiem w lewo i przechodzimy przez drewniany most. Stąd, według drogowskazu, mamy 2 godziny 5 minut do Chaty nad Zielonym Stawem.

Droga jest kamienista, ale wygodna, a szlak dalej nie sprawia żadnych trudności nawet niewprawnym piechurom - a widoki z każdym odcinkiem są coraz ciekawsze, las robi się rzadszy, zaczynają się wyłaniać szczyty gór.

Kolejnym punktem jest przejście przez most przez Zielony Potok. Później nadal idziemy kamienistą, prostą drogą, która nie powinna sprawiać żadnych problemów - za to nagradza nas coraz lepszymi widokami.

Po około dziewięciu kilometrach docieramy do celu i podchodzimy do Chaty nad Zielonym Stawem, skąd widać piękną panoramę na Tatry Wysokie i oczywiście urokliwe jezioro.

Stamtąd możemy zdecydować się na spacer wokół Zielonego Stawu. Drogę powrotną również można pokonać żółtym szlakiem lub zdecydować się na dłuższą pętlę przez Biały Staw.

Idealny szlak dla rodzin z małymi dziećmi

Trasa na Zielony Szlak Kieżmarski jest świetnym wyborem nie tylko dla zmęczonych tłumami nad Morskim Okiem, ale także dla osób niezbyt wprawionych w chodzeniu po wymagających szlakach górskich oraz rodzin z dziećmi.

Na teren Republiki Słowackiej wjazd bez kwarantanny mają wyłącznie osoby w pełni zaszczepione (dwiema dawkami lub szczepionką jednodawkową), które wykonały obowiązkową rejestrację formularza e-hranica. Podczas wjazdu oraz na każde żądanie tamtejszego funkcjonariusza policji lub przedstawiciela regionalnego inspektoratu sanitarnego należy okazać zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciw COVID-19 lub unijny certyfikat COVID.

Zwolnione z kwarantanny są dzieci poniżej 12. roku życia - o ile ich rodzice lub opiekunowie, z którymi wjeżdżają na teren Słowacji, nie podlegają kwarantannie.

