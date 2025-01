Zima nad Bałtykiem to najlepszy czas, by zadbać o swoje zdrowie. O tej porze roku powietrze zawiera największe stężenie jodu - pierwiastka kluczowego dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, układu odpornościowego i metabolizmu. Jod bierze udział w produkcji hormonów regulujących wiele procesów w organizmie, w tym pracę serca, układu nerwowego i mięśni.



Nadmorskie spacery w chłodniejszych miesiącach są zalecane nie tylko osobom cierpiącym na choroby tarczycy, ale również tym, którzy chcą wzmocnić swoją odporność. Świeże, chłodne powietrze działa jak naturalny inhalator, co przynosi szczególne korzyści dla osób zmagających się z problemami układu oddechowego.



Dodatkowo zimowe spacery stymulują produkcję endorfin, co korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.