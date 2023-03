Podkarpackie TOP 5. Uzdrowiska, które na kuracjuszy działają jak magnes

Na tle innych miejsc wyróżnia je unikatowy klimat, a do tego mają zbawienny wpływ na zdrowie i urodę. Podkarpackie uzdrowiska to prawdziwe perełki na mapie Polski. Wyprawa do niektórych z nich jest niczym podróż w czasie, bo na miejscu czekają na nas XIX-wieczne wille i pensjonaty. Oto 5 podkarpackich uzdrowisk, które na kuracjuszy działają jak magnes.

Zdjęcie Uzdrowiska na Podkarpaciu. TOP 5 miejsc, do których warto się wybrać / MAREK DYBAS/REPORTER / East News