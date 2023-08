Spis treści: 01 La Palma — Wyspy Kanaryjskie. Stworzono tam sieć punktów widokowych

Jeszcze sto lat temu, ludzie na całym świecie mogli spojrzeć w niebo i mieć wyraźny widok na tysiące gwiazd, planet, komet, a także zachwycającą Drogę Mleczną. Dziś patrząc w nocy w niebo, nad miastami i obszarami zurbanizowanymi ciężko dostrzec cokolwiek. Winą tego jest sztuczne oświetlenie powodujące nocą zanieczyszczenie świetlne. Jednakże wciąż istnieją miejsca, w których obserwacja rozgwieżdżonego nieba jest możliwa. Co roku przyciągają one coraz więcej turystów zainteresowanych astroturystyką. Oto niektóre z nich.

La Palma — Wyspy Kanaryjskie. Stworzono tam sieć punktów widokowych

La Palma, a właściwie San Miguel de la Palma to jedna z najchętniej odwiedzanych Wysp Kanaryjskich, która leży nieopodal północno-zachodnich wybrzeży Afryki. Słynie z niezwykłej przyrody, wulkanicznego krajobrazu, a także niebywałego nieba, nazywanego najpiękniejszym w całej Europie.

Pod względem astronomicznym La Palma jest bardzo interesującym miejscem. W 1985 roku utworzono tam obserwatorium Roque de los Muchachos. Znajduje się ono na wysokości 2396 m n.p.m. Warunki panujące w tym miejscu, w tym brak świetlnych zanieczyszczeń sprawiają, że niebo obserwowane z tego punktu zapiera dech w piersi.

Obserwatorium wyposażone jest w jedne z najlepszych urządzeń astronomicznych na świecie m.in. w Szwedzki Teleskop Solarny (SST), dzięki któremu można uzyskać niebywałe zdjęcia Słońca o najwyższej rozdzielczości.

Dla turystów odwiedzających wyspę stworzono sieć astronomicznych punktów widokowych, z których można obserwować nocne niebo. Każdy z nich zawiera panele informacyjne dotyczące konstelacji, planet czy też zjawisk takich jak przesilenia.

Zdjęcie Obserwatorium Roque de los Muchachos położone jest na najwyższym paśmie górskim La Palmy /123RF/PICSEL

Park Przyrody Westhavelland w Niemczech. Tylko 80 km od Berlina

Park położony jest zaledwie 80 km na zachód od Berlina, 185 km od polskiej granicy. Park Westhavelland jest jednym z najciemniejszych miejsc w całym kraju, co tworzy idealne warunki do obserwacji astronomicznej. Turyści odwiedzający to miejsce mają możliwość dostrzeżenie Drogi Mlecznej gołym okiem.

W 2014 roku amerykańska organizacja International Dark Sky Association (IDA) uznała Park Przyrody Westhavelland za pierwszy niemiecki rezerwat ciemnego nieba. Od tego czasu do parku zaczęło przybywać coraz więcej turystów poszukujących wrażeń związanych z obserwacją kosmosu. W parku organizowane są więc wycieczki z przewodnikiem, a nawet kursy fotograficzne dotyczące fotografii nocnej.

W parku znajduje się dziewięć oznaczonych punktów obserwacyjnych, z których turyści mogą podziwiać tysiące gwiazd i planet, a czasami i spadające gwiazdy i komety. W parku Westhavelland możemy również zobaczyć tzw. "airglow", czyli kolorową poświatę, pochodzącą z wyższych warstw atmosfery.

Zdjęcie Airglow to inaczej poświata niebieska, emitująca światło, którego źródłem jest atmosfera planety. / 123RF/PICSEL

Haunte-Pyrénées we Francji. Niebywałe obserwatorium na szczycie góry

Haunte-Pyrénées to region znajdujący się na południu Francji tuż przy Pirenejach oddzielających ją od Hiszpanii. W okolicy położony jest Park Narodowy Pirenejów, który jest największym Międzynarodowym Rezerwatem Ciemnego Nieba w Europie.

Na terenie parku wybudowano obserwatorium astronomiczne Pic du Midi, które znajduje się na wysokości 2877 m n.p.m. Miejsce to przyciąga nie tylko naukowców, ale i miłośników astronomii. W obserwatorium znajduje się słynny teleskop Gentili, wykorzystany przez naukowców NASA do mapowania Księżyca w 1963 roku, przed lądowaniem Apollo. Obserwatorium to również gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen. Jego kopuła została pomalowana tak, aby przypominała szturmowiec.

To miejsce stworzone do kontemplowania nocnego nieba, w tym Drogi Mlecznej, którą dostrzeżemy gołym okiem, a także licznych spadających gwiazd (nawet do 60 na godzinę podczas Perseidów).

Na szczyt prowadzi kolejka linowa, a której w trakcie dnia możemy oglądać piękną panoramę łańcucha Pirenejów. Na szczycie oprócz obserwatorium znajdują się hotel i restauracja, umożliwiające turystom pozostanie w tym miejscu na kilka dni.

Izerski Park Ciemnego Nieba na granicy z Czechami

Aby móc obserwować Drogę Mleczną gołym okiem, wcale nie musimy wyjeżdżać z Polski. Na terenie naszego kraju również znajdziemy niesamowite miejsce, które umożliwia oglądanie rozgwieżdżonego nocnego nieba. Jest nim Izerski Park Ciemnego Nieba.

Ten transgraniczny polsko-czeski park założono w 2009 roku w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. Celem projektu było utworzenie oazy ciemności nocnej, wolnej od zanieczyszczeń świetlnych, a także zwrócenie uwagi na problem nadmiernego oświetlenia nocnego nieba sztucznym światłem.

Dzięki temu park ten to idealne miejsce do obserwacji astronomicznej. Spoglądając tam w gwiazdy, możemy dostrzec prawie dwa tysiące gwiazd, Drogę Mleczną, mgławicę, galaktyki, a czasem i kometę. A to wszystko w towarzystwie pięknego leśnego krajobrazu.