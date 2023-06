3 domowe nawozy do ogórków. Rośliny będą uginać się od warzyw

Pierwsze tegoroczne ogórki dorastają już powoli na grządkach i w szklarniach. Chcąc jednak cieszyć się dorodnymi plonami nie wolno zapominać o koniecznym nawożeniu. Jaki domowy nawóz do ogórków? Oto 3 propozycje, dzięki którym rośliny będą wręcz uginać się od naporu warzyw. Są proste w wykonaniu, a do tego w mig pobudzą ogórki do wzrostu. Niezbędne produkty znajdziesz w kuchni.

Zdjęcie Jaki domowy nawóz do ogórków? Będą rosły jak szalone / 123RF/PICSEL