Mało kto wie o tym sprytnym triku. Rozsyp wokół knota, a znicz będzie się palił godzinami

Porady

Dołącz do nas:

Chcesz, aby znicz palił się godzinami? Zdarza się, że ogień gaśnie już po kilku godzinach, na co wpływ mają różne czynniki. Mało kto wie o pewnym sprytnym triku, dzięki któremu znicz będzie palił się dłużej. To ważne zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji – znicze z pewnością nie należą w tym roku do najtańszych zakupów.

Zdjęcie W dniu Wszystkich Świętych Polacy masowo zapalają znicze na grobach bliskich / 123RF/PICSEL