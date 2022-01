Awokado jest jednym z najbardziej wyjątkowych owoców. Można go wykorzystać na wiele różnych sposobów - do smoothie, sałatek czy guacamole. Co ciekawe, awokado ma nie tylko liczne zastosowanie kulinarne, ale i kosmetyczne - to składnik wielu naturalnych masek do włosów czy skóry twarzy.

Awokado powinniśmy zawsze mieć pod ręką. Jak to zrobić? Nie zawsze musimy stawiać na świeży owoc. Wydaje ci się, że awokado nie nadaje się do mrożenia? Jesteś w błędzie!

Dlaczego warto sięgać po awokado?

Awokado jest niezwykłym owocem. Ma nawet więcej potasu, niż banany - dlatego warto regularnie go spożywać. To bogate źródło witamin i minerałów. Dodatkowo owoc jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są dla organizmu najzdrowsze. Kwasy tłuszczowe działają bowiem przeciwzapalnie.

Co więcej, awokado to bogate źródło błonnika, którego nie może zabraknąć w zdrowej diecie. Dodatkowo owoc obniża poziom cholesterolu w organizmie. W związku z tym zawsze powinniśmy mieć go pod ręką.

Czy można mrozić awokado? Oczywiście!

Jeśli zdarzyło ci się kupić więcej awokado lub po prostu chcesz móc korzystać z niego przez długi czas, najlepszym wyborem będzie jego zamrożenie. Dzięki temu możliwe będzie przechowywanie dojrzałego owocu przez wiele miesięcy.

Awokado można mrozić na wiele sposobów - w całości, pokrojone w paski czy kostkę. Należy jednak pamiętać, że po rozmrożeniu tekstura awokado nie będzie tak atrakcyjna, jak przed włożeniem go do zamrażarki.

Jak zamrozić awokado? Instrukcja krok po kroku

Aby zamrozić awokado należy ostrym nożem przekroić je wzdłuż dłuższej krawędzi. Następnie rozdzielić połówki, wyjąć pestkę i obrać owoc ze skórki. Miąższ można wydrążyć z łupinki za pomocą łyżeczki.

Najlepszym sposobem na zamrożenie awokado jest przygotowanie puree. Wówczas owoc nie straci smaku i właściwości. Do przygotowanego puree należy dodać odrobinę soku z cytryny. By go wykonać można użyć blendera, dzięki czemu składniki dobrze się ze sobą połączą. Gotowe puree należy przełożyć do czystego pojemnika i umieścić go w zamrażarce.

W ten sposób możesz go przechowywać przez nawet pół roku!

Koniecznie zachowaj pestkę

W przypadku świeżego owocu należy pamiętać o tym, by nigdy nie wyrzucać pestki. Pozostawiając ją wewnątrz połówki awokado zapewnisz mu dłuższą trwałość i spowolnisz proces utleniania.

