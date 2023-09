Płatki mydlane dla alergików

Płatki mydlane doskonale sprawdzają się jako dodatek do kąpieli, ponieważ nie podrażniają skóry. Powinny być używane przez m.in. osoby borykające się atopowym zapaleniem skóry i alergiami na substancje zawarte w innych żelach pod prysznic i mydłach.

Płatki mydlane są również często stosowane do kąpieli niemowlaków, jednak podczas sięgania po nie w sklepie warto wybierać te posiadające minimum 80 proc. dobrej jakości mydło i naturalne surowce roślinne. Płatki mydlane zawierające różnego rodzaju konserwanty, substancje zapachowe i barwiące oraz wybielacze lepiej omijać szerokim łukiem.

Reklama

Kąpiel z płatkami mydlanymi - sposób przygotowania

Do przygotowania kąpieli z płatkami mydlanymi potrzebujemy od 10 do 30 gramów płatków mydlanych na litr ciepłej wody. Taką miksturę wlewamy do wanny, a po zakończeniu kąpieli mydliny dokładnie spłukujemy pod bieżącą wodą.

Czytaj także: Eksperci przestrzegają przed codziennym myciem ciała. Polacy nie mają o tym pojęcia

Płatki mydlane do prania

Płatki mydlane mogą być alternatywą dla proszku do prania lub płynu. Świetnie nadają się do prania ubrań dziecięcych, ubrań alergików i delikatnych tkanin z jedwabiu, wełny i lnu. Z uwagi na swoje właściwości przeciwalergiczne, odzież wyprana w płatkach mydlanych, nie podrażnia skóry i nie wywołuje alergii.

W celu wykorzystania płatków mydlanych do prania należy wymieszać sześć łyżek płatków mydlanych z litrem gorącej wody i poczekać przez około 30 minut aż całkowicie się rozpuszczą. Tak przygotowany roztwór wlewamy bezpośrednio do bębna pralki i nastawiamy odpowiedni program.

Zdjęcie Płatki mydlane mogą być świetną alternatywą dla proszku do prania / 123RF/PICSEL

Jeśli mamy do czynienia z tkaninami, których nie wolno prać w pralce, doskonałym rozwiązaniem jest ich moczenie w roztworze na bazie płatków mydlanych. Proporcje do jego stworzenia są identyczne jak w przypadku prania w pralce, czyli 6 łyżek płatków mydlanych dokładnie rozpuszczamy w litrze gorącej wody, a następnie całość wlewamy do miski wypełnionej dwoma litrami wody i moczymy odzież.

Warto wiedzieć: Japończycy podali szczegóły "magicznej" terapii. Działa zbawiennie na ciało i umysł