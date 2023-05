Spis treści: 01 Czy codzienne mycie się jest zdrowe?

02 Co należy myć codziennie?

03 Jak często powinno się myć?

04 Czy powinno się brać prysznic codziennie? Ekspert wyjaśnia

05 Co ile się kąpać?

Czy codzienne mycie się jest zdrowe?

Dla zdecydowanej większości ludzi codzienna higiena całego ciała to absolutna konieczność. Co ciekawe, niektórzy robią to nawet kilka razy dziennie — szczególnie podczas upałów. Czy taka rutyna jest zdrowa i bezpieczna? Okazuje się, że z powiedzeniem "częste mycie skraca życie" zgadza się wielu dermatologów. Ich zdaniem codzienne mycie całego ciała nie jest konieczne, a wręcz niekiedy może zaszkodzić. Opinie w tym temacie wyraziła już jakiś czas temu m.in. dr Robynne Chutkan — ekspertka w dziedzinie gastroenterologii, autorka poradników medycznych, pracująca na Uniwersytecie Yale w Columbii. Według lekarki zbyt częste mycie całego ciała może zniszczyć ludzki mikrobiom, czyli pożyteczne bakterie, a tym samym narazić na atak ze strony patogenów.

Co należy myć codziennie?

Zdaniem dr Chutkan, tylko niektóre części ciała powinno myć się każdego dnia. Chodzi o:

pachy

stopy

pachwiny w okolicach genitaliów

To w tych sferach powinno się używać środków myjących, a resztę ciała należy jedynie opłukać samą wodą. Ekspertka w swoich wypowiedziach wyjaśniła, że te trzy części ciała są narażone na rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych i grzybów, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Jak się okazuje równie szkodliwe jak codzienne mydlenie całego ciała może być też nadużywanie kosmetyków. Wielu dermatologów zaleca również, aby każdego dnia długo i dokładnie myć dłonie — około 20 sekund kilka razy na dobę.

Zdjęcie Stopy to część ciała, którą wato mydlić każdego dnia / 123RF/PICSEL

Jak często powinno się myć?

Zalecenia te potwierdzają również inni znani i cenieni lekarze - m.in. mikrobiolog i dermatolog dr Andy Skotnicki z Uniwersytetu w Toronto. Uważa on, że mycie całego ciała dwa razy w ciągu dnia - jak ma to w zwyczaju wiele osób - jest nie tylko niekorzystne dla zdrowia, ale tez fatalnie wpływa na stan skóry. Co więcej, według eksperta, zbyt częste mydlenie całego ciała może wywołać szereg chorób skórnych - np. egzemę. Poza określonymi częściami ciała, które warto myć codziennie, resztę wystarczy już tylko raz na jakiś czas - np. 3-4 razy w miesiącu.

Czy powinno się brać prysznic codziennie? Ekspert wyjaśnia

Co więcej tego samego zdania jest dr Robert H. Shmerling z Harvard Medical School, który na łamach czasopisma "Harvard Health Publishing" wypowiedział się na temat tego czy codzienne branie prysznica jest koniecznie. Lekarz wyjaśnił, że zbyt częste mycie całego ciała może być niekorzystne dla układu immunologicznego, który potrzebuje pewnej stymulacji poprzez normalne mikroorganizmy, brud i inne czynniki środowiskowe. Dzięki temu tworzą się ochronne przeciwciała i pamięć immunologiczna. Zdaniem eksperta osoby, które często biorą prysznic - codziennie, a nawet kilka razy w ciągu doby, mogą osłabić swój układ odpornościowy i doprowadzić do jego nieprawidłowego funkcjonowania.

Co ile się kąpać?

Zdjęcie Eksperci twierdzą, że zbyt częste mycie całego ciała narusza naturalną barierę ochronną i może wywoływać wiele chorób skórnych / 123RF/PICSEL

Jeśli chodzi o kąpiele w wannie, dermatolodzy nie odradzają ich kategorycznie, jednak apelują, aby podczas ich zażywania nie przesadzać z ilością środków myjących, a najlepiej zredukować je do minimum. Kąpiel w wannie nie powinna również trwać dłużej niż 30 minut, odradza się też fundowania jej sobie więcej niż raz na dobę. Znacznie lepszym wyborem będzie opłukanie ciała pod bieżącą wodą w kabinie prysznicowej - jest to nie tylko zdrowsze, ale również znacznie korzystniejsze dla ekologii, bowiem zużywa zdecydowanie mniej wody.

