Japończycy podali szczegóły „magicznej” terapii. Działa zbawiennie na ciało i umysł

Kąpiel leśna zdaniem Japończyków to coś, co działa zbawiennie zarówno na umysł jak i ciało. Co więcej korzyści płynące z zażywania takich praktyk udowodnili nawet naukowcy. Na czym polega leśna kąpiel i co zrobić, aby w pełni wykorzystać jej dobroczynne działanie?

Zdjęcie Zdaniem Japończyków, kąpiele leśne mogą być częścią terapii / 123RF/PICSEL