Spis treści: 01 Czym różni się szampan od wina musującego?

02 Szampan i wpływ na zdrowie

03 Szampan - kalorie

04 Jak wybrać dobrego szampana? Bąbelki mają znaczenie

Szampan na ogół kojarzy się z celebrowaniem wyjątkowych okazji. Toast wznoszony tym napojem jest jednym z kluczowych momentów sylwestrowej zabawy.

Szampan należy do najbardziej popularnych i jednocześnie najbardziej luksusowych trunków na świecie. Delikatny smak, musujące bąbelki w smukłym kieliszku... W takiej chwili nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nie pije prawdziwego szampana.

Tak naprawdę to ekskluzywny i drogi trunek, dlatego część społeczeństwa zadowala się jego tańszym zamiennikiem, czyli winem musującym.

Czym różni się szampan od wina musującego?

Zdjęcie Szampan to jeden z najpopularniejszych trunków na świecie / 123RF/PICSEL

Oryginalny szampan powstaje w Szampanii we Francji. Panujący w regionie klimat nie sprzyja hodowli winogron. Niska temperatura, ulewne deszcze i mróz sprawiły, że zaczęto produkować tu alkohol za pomocą specyficznej metody. Za charakterystyczny smak i obecne w trunku bąbelki odpowiada powtórna fermentacja.

Szampan to w zasadzie nic innego jak wino musujące. Ważną rolę odgrywa rodzaj winogron stosowany w produkcji napoju, który powstaje z trzech ich rodzajów: chardonnay, pinot noir i pinot meunier.

Wbrew obiegowej opinii nie można postawić znaku równości pomiędzy winem musującym a gazowanym. W przypadku tego drugiego następuje sztuczne wtłoczenie dwutlenku węgla do trunku. Wino musujące różni się od niego tym, że bąbelki powstają w sposób naturalny, podczas fermentacji. W prawdziwym szampanie nie ma również mowy o dosładzaniu napoju cukrem lub poprawianiu jego smaku za pomocą chemicznych, sztucznych składników.

Szampan i wpływ na zdrowie

Zdjęcie Szampan ma mniej kalorii niż inne alkohole / 123RF/PICSEL

Co się dzieje z naszym ciałem, gdy pijemy szampana? Okazuje się, że więcej niż myślimy. Każda wypita lampka wpływa na organizm podobnie jak białe wino, ale ma również kilka pozytywnych dla zdrowia efektów. Szampan na pewno jest zdrowszym wyborem niż inne trunki o wyższej zawartości kalorii i alkoholu.

Pozytywnie wpływa też na pracę pamięci przestrzennej, pamięci krótkotrwałej i rozwój funkcji poznawczych. Powstaje z białych i czerwonych winogron, w skórce których znajduje się resweratrol, czyli przeciwutleniacz mający korzystny wpływ na pracę serca. Oprócz tego obniża cholesterol i działa przeciwzakrzepowo. Szampan jest również pełen polifenoli - antyoksydantów, które wpływają na obniżenie ciśnienia krwi.

Oprócz tego trunek jest bogaty w wapń, potas, magnez, siarkę. Jest również źródłem cynku. Ma działanie moczopędne, dlatego do listy zalet można dodać właściwości oczyszczające.

Szampan - kalorie

W przeciwieństwie do innych trunków ma niewiele kalorii, dlatego sprawdzi się przede wszystkim u osób, które są na diecie. Przyjmuje się, że lampka szampana ma o 40 kalorii mniej niż lampka czerwonego wina.

100 g szampana ma ok. 80 kcal. Ze względu na to, że jest musującym winem, po jego wypiciu szybciej czujemy sytość. Dlatego też wypijamy go mniej.

Jak wybrać dobrego szampana? Bąbelki mają znaczenie

Zdjęcie Przy wyborze dobrego szampana warto zwrócić uwagę m.in. na bąbelki / 123RF/PICSEL

Jeśli zależy nam na jakości szampana, nie wystarczy tylko zapoznać się z etykietą. Warto sprawdzić, co znajduje się w butelce. Warto zwrócić uwagę na kolor napoju (młody trunek będzie jaśniejszy) i rozmiar bąbelków - im są mniejsze, tym gładszy i kremowy będzie szampan.

Jeśli chcemy kupić prawdziwego szampana, musimy liczyć się z tym, że na butelkę trunku wydamy minimum 100 zł. Dlatego w poszukiwaniu dobrego pod względem jakości trunku warto udać się do specjalistycznego sklepu, a nie do supermarketu.

Na etykiecie może widnieć słowo "brut", które oznacza to, że zawiera mniej niż 15 g cukru na litr. Z kolei "extra brut" to określenie trunków znajdujących się w przedziale od słodkich do wytrawnych. Najsłodsze są oznaczone słowem "doux" i zawierają 50 lub więcej gramów cukru na litr.

W Polsce nie są produkowane wina musujące z gron winogronowych. Jeśli kupujemy wino musujące, zwróćmy uwagę na kolor papierowej opaski na opakowaniu. Jeśli jest niebieska, oznacza to, że trunek został wyprodukowany i rozlany za granicą. Jeśli ma kolor zielony, oznacza to, że trunek został rozlany w Polsce lub jest rodzimej produkcji.

Dobry szampan po wlaniu do kieliszka będzie klarowny. Charakterystyczna będzie też biała piana (może mieć również cytrynowy, zielonkawy czy słomkowy odcień). Jeśli po rozlaniu do kieliszków napój jest mętny, ma zapach stęchlizny, lepiej zrezygnować z jego spożycia. Najprawdopodobniej był transportowany i przechowywany w nieodpowiednich warunkach.

