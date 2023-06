Spis treści: 01 Łubin - co to za roślina?

02 Który łubin jest jadalny?

03 Łubin jadalny - wartości odżywcze

04 Łubin jadalny - gdzie kupić?

05 Jak jeść łubin jadalny? Rozgnieć, zalej wodą i spryskaj usychające tuje. W mig rozprawisz się ze szkodnikami

Prosty trik robi furorę. Zawieś w oknie worek z wodą. Muchy uciekną w popłochu

Jak poradzić sobie z suszą w ogrodzie? O tym musisz pamiętać

Niepopularna, naturalna metoda na ściółkowanie. Lepsza od agrowłókniny

Łubin - co to za roślina?

Łubin to roślina wydająca wielobarwne kwiaty, które rosną w trójkątnych kwiatostanach i stanowią ozdobę ogródków. W Polsce mało kto zjada jego nasiona - a szkoda, bo to naprawdę wartościowa, bogata w składniki odżywcze, cenna dla zdrowia roślina. Zajadają się nią mieszkańcy południowej Europy, szczególnie Portugalczycy i Grecy, którzy serwują łubin jako przekąskę w restauracjach.

Mówi się, że łubin to alternatywa dla uwielbianego przez wiele osób bobu - w przeciwieństwie do niego jednak po ugotowaniu jest jędrny i chrupiący, a także ma znacznie więcej cennych składników odżywczych.

Reklama

Zobacz też: Bób jest skarbnicą witamin i wartości odżywczych. Nigdy jednak nie był tak drogi

Który łubin jest jadalny?

Należy wiedzieć, że nie każdy łubiny nadaje się do jedzenia. Ten jadalny jest słodkawy w smaku, gorzkie odmiany są za to źródłem szkodliwych alkaloidów, a ich zjedzenie może skutkować zatruciem, zaburzeniami widzenia, zawrotami głowy, drętwieniem mięśni, a nawet problemami z poruszaniem się. Aby mieć pewność, że odmiana, która chcemy zjeść nam nie zaszkodzi, najlepiej jest kupić łubin jadalny w sklepie.

Zdjęcie Aby mieć pewność, że nasiona danej odmiany łubinu są jadalne należy zakupić je w sklepie i wybrać te przeznaczone do spożycia / INTERIA.PL

Łubin jadalny - wartości odżywcze

Łubin jadalny to przede wszystkim bogactwo wartościowego białka - w 100 g nasion ma aż 36 g tego składnika! To mniej więcej sześć razy więcej aniżeli bób i cztery razy więcej niż soczewica. Ponadto zawiera też wiele witamin (B, C, D, E), minerałów oraz antyoksydantów. Łubin jest źródłem:

magnezu,

żelaza,

cynku,

potasu,

fosforu,

wapnia,

sodu.

Spożywanie łubinu działa fantastycznie na włosy, skórę oraz paznokcie. Ponadto łubin jadalny ma też niski indeks glikemiczny i polecany jest osobom na diecie odchudzającej oraz bezglutenowej. Za sprawą błonnika wspiera prawidłowe funkcjonowanie jelit, przeciwdziała zaparciom, a także dba o właściwy poziom cholesterolu i pomaga regulować cukier we krwi. Łubin jadalny jest nie tylko także sycący, a dzięki zawartym w jego nasionach antyoksydantom opóźnia procesy starzenia się organizmu i chroni przed wolnymi rodnikami.

Łubin jadalny - gdzie kupić?

Łubin jadalny bez problemów można dostać w większości dobrze wyposażonych sklepów spożywczych - warto szukać go na działach ze zdrową żywnością. Łatwo dostępny jest także w sklepach internetowych.

Jak jeść łubin jadalny?

Najbardziej popularną i polecaną formą przyrządzania łubiny jadalnego jest jego pieczenie lub gotowanie. Wcześniej należy moczyć nasiona przez kilka godzin w wodzie z dodatkiem soli - najlepiej dwukrotnie. Łubin zaleca się gotować do miękkości około dwie godziny. W sklepach można dostać także nasiona już ugotowane. Należy pamiętać, że można jeść je wyłącznie po uprzedniej obróbce termicznej.

Nasiona łubinu jadalnego można zastosować podobnie jak fasolę, bób czy inne strączki. Doskonale nada się do sosów pomidorowych, past kanapkowych, dań z makaronu, ryżu czy dodatek do zupy krem.