Bób jest skarbnicą witamin i wartości odżywczych. Wiąże kwasy żółciowe w jelicie grubym, obniżając stężenie cholesterolu LDL we krwi. Dzięki dużej zawartości kwasu foliowego może zapobiec wystąpieniu wad rozwojowych u płodu oraz wspomóc proces leczenia niedokrwistości.

Czy bób jest zdrowy? Oto, dlaczego warto go jeść

Bób to nie tylko znakomita przekąska, ale również składnik dań głównych. Wszystko dzięki szeregowi właściwości prozdrowotnych, które posiada. Wśród nich przede wszystkim:

wspomaganie leczenia anemii,

zmniejszanie poziomu złego cholesterolu,

zapewnienie uczucie sytości, zmniejszając chęć do podjadania,

regulacja ciśnienia krwi,

usprawnienie pracy układu krążenia.

Co więcej, bób ma niską zawartość sodu i jest bogaty w potas oraz rozpuszczalny błonnik, który sprzyja redukcji poziomu cholesterolu we krwi, regulując ciśnienie.

Bób jest również idealną alternatywą dla mięsa. Powinny to wiedzieć osoby na diecie wegetariańskiej i wegańskiej, ale również cierpiące z powodu chorób układu krążenia i starające się przez to ograniczyć spożycie białka zwierzęcego.

Jaki bób do jedzenia wybrać? Sprawdzone triki

Sezon na bób trwa bardzo krótko, dlatego też należy w pełni go wykorzystać. To warzywo latem, na przełomie czerwca i lipca, dominuje na straganach. Zanim jednak pobiegniemy na targ, zastanówmy się jak wybrać ten najlepszy i najświeższy.

Zdjęcie Kiedy zaczyna się sezon na bób? Trwa krótko, trzeba się spieszyć! / 123RF/PICSEL

Jeśli chcemy mieć pewność, że bób jest młody i świeży, szukajmy go na straganach w postaci warzywa w strąkach. Niestety na taki bardzo trudno natrafić. Najczęściej jest on bowiem sprzedawany w foliowych woreczka. Wówczas należy dokładnie przyjrzeć się, jak wyglądają ziarna. Jeśli są małe, jędrne i intensywnie zielone, oznacza to, że warzywo jest świeże i świetnie smakuje. Im większe ziarna, tym większe prawdopodobieństwo, że bób jest stary, a w smaku będzie przypominał ziemniaka.

Przed zakupem bobu w woreczku dokładnie przyjrzyj się foliowemu opakowaniu. Spędzają one bowiem niekiedy wiele czasu na słońcu, przez co wewnątrz skrapla się woda, a w połączeniu z temperaturą sprawia to, iż ziarna szybko się psują i stają się niesmaczne. Dlatego też sięgajmy po te woreczki, które nie leżały na słońcu. Co więcej, ziarna pod żadnym pozorem nie mogą posiadać ciemnych plam.

Bób jeszcze nigdy nie był tak drogi. Dlaczego?

Jednak ceny bobu, rok za rokiem, szybują w górę. Jeszcze w 2018 roku na straganie za kilogram bobu płaciło się po kilka złotych za kilogram. W tym roku za wczesny bób policzą nawet 42 zł za kilogram. Wszystko przez pandemię i brak rąk do pracy. Do tych problemów doszły warunki pogodowe.

Ekspert rynku hurtowego, Maciej Kmera, tłumaczył w rozmowie z money.pl, iż układ pogodowy nie pomaga roślinom nadgonić wiosennych opóźnień w wegetacji. Niesprzyjające były zwłaszcza zimne noce.

Objawia się to nadal wysokimi i wciąż rosnącymi cenami warzyw ubiegłorocznych stwierdził.

