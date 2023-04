Biją na głowę borowiki i inne grzyby. Możesz mieć je w swoim ogródku

Ma niewielkie rozmiary i kulisty kształt. Ten rodzaj tui idealnie pasuje na taras

Smardze w Polsce pod ochroną

Smardze to wiosenne grzyby, które można zauważyć już w kwietniu, a szczyt owocowania osiągają na przełomie maja i czerwca. Z lasów prawie całkowicie zniknęły, za co wini się degradację środowiska - są bowiem bardzo wymagające pod względem warunków. Mogą pojawiać się jeszcze w starodrzewach, ale również na skrajach łąk, przy drogach, w parkach, a także w łęgach czy zaroślach nadrzecznych. Należy jednak pamiętać, że gatunki smardzów występujące w Polsce poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych czy szkółek leśnych są objęte ochroną i wpisano je do "Czerwonej listy roślin i grzybów Polski". Grzyby te w naturalnych warunkach można zbierać na terenach innych europejskich krajów: na Słowacji, w Czechach, w Austrii, na Ukrainie, w Danii, Norwegii, Francji oraz Turcji.

Smardze - jakie mają właściwości?

Zdjęcie Smardze dziko rosnące są zaliczane do gatunków rzadkich i zostały objęte ochroną / 123RF/PICSEL

Miąższ smardzów zawiera znaczące ilości białka, błonnika, a także sporo tłuszczów i węglowodanów. Grzyby te obfitują ponadto w potas i żelazo, wykazują działanie antyoksydacyjne, a ich jedzenie wspomaga pamięć, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz działa przeciwzapalnie.

Jak smakują smardze i co można z nich przygotować?

Smardze zaliczane są do jednych z najszlachetniejszych polskich grzybów. Mają wyjątkowy aromat z orzechową nutą oraz kruchy, delikatny miąższ. Niektórzy uważają, że są nawet lepsze od borowików - nie tylko ze względu na walory smakowe ale też wartości odżywcze. Nie bez powodu wielu ich miłośników decyduje się na własną, przydomową hodowlę. Smardze doskonale smakują zarówno w daniach przyrządzanych ze świeżych okazów, ale gdy dysponujemy większą ilością możemy je śmiało ususzyć. Jeden suszony smardz wystarczy, by podbić smak potrawy.

Zdjęcie Smardze warto zasuszyć i dodawać do potraw. Już jedna sztuka potrafi wspaniale podbić smak każdego dania / 123RF/PICSEL

Jak wyhodować smardze w ogródku?

Smardze to grzyby, które czasami wyrastają w ogródku na korze przy rabatach i najczęściej pojawiają się w drugim roku po jej wysypaniu, a potem znikają bezpowrotnie. Jeśli chcesz jednak, by zadomowiły się u ciebie na stałe, nie będzie to najmniejszy problem. W tym celu wystarczy jedynie zakupić gotową mieszankę podłoża uprzednio zaszczepioną grzybnią smardzową.