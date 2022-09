Spis treści: 01 Czym jest mąka ziemniaczana?

02 Mąka ziemniaczana na włosy — działanie

03 Mąka ziemniaczana na kręcone włosy

04 Mąka ziemniaczana na włosy wysokoporowate

05 Mąka ziemniaczana na włosy jako suchy szampon

06 Mąka ziemniaczana z sokiem z cytryny na włosy

07 Jak zrobić odżywkę z mąki ziemniaczanej na włosy?

08 Płukanka z mąki ziemniaczanej na włosy

09 Jak często stosować mąkę ziemniaczaną na włosy?

Czym jest mąka ziemniaczana?

Mąka ziemniaczana jest produktem spożywczym, który uzyskuje się z bulw pędowych ziemniaków. Przed rozpoczęciem procesu jej otrzymywania kartofle są myte i rozdrabniane. Następnie od miazgi oddzielany jest sok, potem wymywana zostaje skrobia. Ostatnie etapy obejmują rafinację, odwadnianie i suszenie. W ten sposób wytwarzany jest sypki proszek, który zawiera około 84 proc. skrobi. Charakterystyczne dla mąki ziemniaczanej są: biały kolor, brak zapachu czy smaku oraz dźwięk chrzęszczenia po ściśnięciu w dłoni.

Mąka ziemniaczana znajduje zastosowanie w przemyśle:

Reklama

chemicznym,

farmaceutycznym,

kosmetycznym,

spożywczym,

włókienniczym.

... oraz w domowej pielęgnacji włosów!

Mąka ziemniaczana na włosy — działanie

Mąka z ziemniaków jest humektantem. Co to oznacza? Że posiada właściwości wygładzające. Dodatkowo stosowanie jej na włosy sprawi, że uzyskamy jeszcze większy blask i miękkość. Będzie dla nich boosterem, który wspomoże stylizowanie i układanie fryzur. Dlatego nie będzie to optymalny składnik pielęgnacyjny dla osób, które posiadają włosy niskoporowate, gdyż zbyt częste stosowanie może powodować efekt przyklapniętych włosów.

Największe korzyści ze stosowania mąki ziemniaczanej uzyskają osoby z włosami średnio- i wysokoporowatymi, które najczęściej pozbawione są blasku, W takim przypadku nie tylko zostaną nabłyszczone, ale także wygładzone, co sprawi, że uzyskają piękny, zdrowy wygląd.

Stosowanie mąki ziemniaczanej na włosy jest dobrym pomysłem w przypadku osób posiadających naturalny skręt, które chcą go ukryć w stylizacji. Nałożona na włosy sprawi, że skręt się naturalnie wygładzi. Natomiast zastosowanie mąki ziemniaczanej na końcówki włosów sprawi, że będą gładkie i śliskie, ale nie wpłynie negatywnie na takie zabiegi stylizacyjne, jak falowanie, kręcenie czy prostowanie.

Zdjęcie Mąka ziemniaczana ma szeroki zastosowanie - nie tylko spożywcze, ale także w przypadku pielęgnacji włosów! / 123RF/PICSEL

Mąka ziemniaczana na kręcone włosy

Osoby posiadające kręcone włosy mogą doprowadzić do ich wygładzenia bez konieczności używania prostownicy. Pomoże im w tym właśnie mąka ziemniaczana. Wystarczy przygotować następujące składniki:

4 łyżki mąki ziemniaczanej,

1 banana,

szklankę mleka.

Mleko mieszamy z mąką tak, żeby nie było żadnych grudek — można to zrobić w słoiku, wtedy uzyskamy odpowiednią konsystencję płynu. Banana rozgniatamy widelcem i łączymy z mlekiem i mąką. Całość należy dobrze wymieszać.

Gotową maskę nakładamy na umyte włosy, ok. 3 cm od skóry głowy. Dla lepszego efektu można owinąć głowę czepkiem i pozostawić od 2 do 3 godzin, a następnie spłukać wodą. Taka domowa maska odżywi włosy, nada im blasku oraz sprawi, że nawet te kręcone będą gładkie i uzyskają efekt lejących się włosów.

Mąka ziemniaczana na włosy wysokoporowate

Zdjęcie Jedna łyżka mąki ziemniaczanej dodana do odżywki lub maski, sprawi, że włosy staną się gładkie, miękkie i lśniące / 123RF/PICSEL

Posiadając włosy wysokoporowate, wiele osób dąży do zlikwidowania mało urodziwego puchu na rzecz gładkich i lśniących fryzur. Można ten efekt uzyskać bez konieczności wykonywania drogich zabiegów pielęgnacyjnych czy też używania profesjonalnych kosmetyków. Wystarczy zajrzeć do szafki kuchennej i znaleźć w niej biały proszek — mąkę ziemniaczaną. Już jedna łyżka dodana do odżywki lub maski sprawi, że staną się gładkie, miękkie i lśniące, a efekt tafli na twoich włosach będzie wyglądał jak ten w reklamie.

Czytaj także: Płucz nimi włosy. Tani i domowy sposób na kłopotliwą siwiznę

Mąka ziemniaczana na włosy jako suchy szampon

Wiele osób zna to uczucie, gdy nagle trzeba wyjść z domu, a włosy wyglądają... niewyjściowo! Najlepszym rozwiązaniem na szybko jest suchy szampon, jednak co zrobić, gdy nie mamy go pod ręką? Wykorzystać mąkę ziemniaczaną! Posiada bardzo dobre właściwości chłonące tłuszcz, przez co szybko pozwoli doprowadzić włosy do stanu wyjściowego. Brzmi jak idealny sposób dla blond włosów, a co z ciemnymi? Na to też jest rozwiązanie — wystarczy dodać kakao, by pozbyć się przetłuszczenia i uniknąć białych śladów na głowie.

Zdjęcie Wystarczy łyżka mąki ziemniaczanej do odżywki czy maski, by spotęgować jej działanie / 123RF/PICSEL

Mąka ziemniaczana z sokiem z cytryny na włosy

Dla kręconych włosów jest jeszcze jeden sposób na domową maskę. Wystarczą do niej dwa składniki — mąka ziemniaczana oraz sok z cytryny. Potrzebujesz 2 szklanki mąki ziemniaczanej oraz 2 łyżeczki soku z cytryny. Do takiej mikstury dolewasz wody, aż uzyskasz konsystencję maski. Nakładaj ją w identyczny sposób, jak produkt z drogerii, pozostaw na głowie przez 30 minut (najlepiej pod czepkiem), spłucz i dokończ swoją standardową pielęgnację. Oprócz wygładzenia włosów taka mieszanka bardzo dobrze wpływa na skórę głowy.

Jak zrobić odżywkę z mąki ziemniaczanej na włosy?

Mąka ziemniaczana może także być bazą do domowej odżywki na włosy. Jednak w tym przypadku, jeśli chcemy uzyskać wysoką skuteczność, będziemy potrzebować kilku dodatkowych składników. Przygotuj:

mąkę ziemniaczaną,

glutek z siemienia lnianego,

olej,

miód,

ulubioną odżywkę.

Wystarczy użyć takiej samej ilości wszystkich składników (np. po łyżce, w zależności od potrzeb i objętości włosów), dokładnie je wymieszać i nałożyć na wilgotne, umyte włosy. Czas trzymania na włosach warto dobrać indywidualnie, ale najczęściej jest to od 3 do 10 minut. Po tym zostaje już tylko spłukać mieszankę i dokończyć pielęgnację.

Czytaj także: Antidotum na jedną z największych zmor kobiet. Wydasz 3 zł i obejdzie się bez wizyty u fryzjera

Płukanka z mąki ziemniaczanej na włosy

Jednym z najmniej czasochłonnych specyfików do pielęgnacji włosów jest płukanka. Wystarczy do 1 litra przegotowanej i wystudzonej wody dodać łyżeczkę mąki ziemniaczanej i dokładnie wymieszać. Płukankę stosuj po umyciu włosów szamponem. Wystarczy brać po kolei pasma i dokładnie płukać w przygotowanym roztworze. Już po pierwszej pielęgnacji włosy będą zauważalnie gładsze i zyskają większą objętość. Dodatkowo będą zdyscyplinowane podczas stylizacji.

Jak często stosować mąkę ziemniaczaną na włosy?

To zależy... od rodzaju włosów i celu, jaki chcesz osiągnąć. W przypadku włosów wysokoporowatych stosowanie masek, odżywek czy płukanek z mąki ziemniaczanej powinno być regularne, ale nie po każdym myciu włosów. Z kolei osoby z włosami niskoporowatymi powinny korzystać z dobrodziejstw mąki ziemniaczanej na włosy dość oszczędnie i raczej doraźnie, w momencie, gdy potrzebują uzyskać dany efekt np. do stylizacji.

Zobacz również:

Działają jak tarcza. Chronią przed chorobami wątroby i mózgu. Zajadaj się nimi regularnie

Czy warto stosować kosmetyki do twarzy z witaminą C? Ten eksperyment nie pozostawia złudzeń

Kiedy podłoga skrzypi, zaaplikuj ten produkt w szczeliny