Czy warto stosować kosmetyki do twarzy z witaminą C? Ten eksperyment nie pozostawia złudzeń

Porady

Kosmetyki do twarzy z witaminą C ostatnimi czasy stały się bardzo popularne. Skutecznie opóźniają procesy starzenia, zwalczając wolne rodniki i działając antyoksydacyjne. Dr Mamina Turegano, amerykańska dermatolożka, która aktywnie prowadzi również konto na TikToku, postanowiła pokazać swoim obserwatorom dlaczego tak ważne jest, by „karmić” skórę twarzy witaminą C.

"Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem. Te z kolei chronią komórki skóry" – zaznaczyła dermatolożka