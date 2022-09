Spis treści: 01 Winogrona - wartości odżywcze

02 Winogrona pod lupą naukowców

03 Winogrona - najważniejsze wnioski z opublikowanej w 2016 książki

04 Winogrona - wnioski z najnowszego badania, USA, 2022

05 Czym jest ekspresja genu?

Winogrona - wartości odżywcze

Lecznicze właściwości winogrona wykorzystywano już kilka tysięcy lat p.n.e., głównie jako remedium na kłopoty trawienne i trudno gojące się rany. Również współczesna fitoterapia chętnie korzysta z leczniczego potencjału owoców, soku winogronowego, a nawet wina. Winogrona mają wysoką zawartość składników aktywnych biologicznie i wiele wskazań dla zdrowia. Obfitują w szereg witamin, również tych o działaniu przeciwutleniającym. Znajdziemy w nich witaminy A i C, a także witaminy z grupy B.

Winogrona, zwłaszcza ciemne, mają wysoką zawartość fitosteroli — związków o właściwościach antyutleniających. Są skarbnicą licznych składników mineralnych, łącznie z trudnym do pozyskania z pożywienia jodem, który determinuje prawidłową pracę tarczycy. Znajdziemy w nich również potas, fosfor, magnez, cynk, wapń, żelazo i miedź.

Reklama

Winogrona pod lupą naukowców

Kierowany przez Pezzuto zespół naukowców przez lata dokładnie przyglądał się winogronom i ich wpływowi na ludzkie zdrowie. W bieżącym roku przedstawiono wyniki, nadzorowanego przez Pezzuto badania, które potwierdziło wpływ winogron na ekspresję genów. Wcześniej, w 2016 roku, ukazała się zredagowane przez niego książka "Grapes and Health" (Winogrona i zdrowie), w której zaprezentowano przegląd badań naukowych łączących konsumpcję winogron z lepszym zdrowiem.

Czytaj również: Winogrona jasne czy ciemne – które wybrać?

Winogrona - najważniejsze wnioski z opublikowanej w 2016 książki

Zdjęcie Winogrona pomagają oczyścić organizm / 123RF/PICSEL

W licznych, opublikowanych na łamach książki badaniach pokazano rolę winogron we wspieraniu zdrowia. Winogrona mają:

korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy,

wpływ na normalizację ciśnienia tętniczego krwi,

działanie profilaktyczne względem miażdżycy,

działanie antynowotworowe - spożywanie winogron pomaga chronić zdrową tkankę okrężnicy i chroni przed rozwojem raka jelita grubego,

właściwość ograniczania stanów zapalnych - winogrona blokują aktywność zapalną w komórkach odpornościowych tkanki tłuszczowej,

działanie ochronne dla komórek mózgu - dieta wzbogacona winogronami chroni przed uszkodzeniem neuronów, a także przed lękiem związanym ze stresem oksydacyjnym i wynikającą z niego utratą pamięci,

właściwości ochronne dla oczu - chronią siatkówkę przed uszkodzeniem.

Sprawdź także: Właściwości zdrowotne winogron



Winogrona - wnioski z najnowszego badania, USA, 2022

Zdjęcie Ekstrakt z czerwonych winogron także ma prozdrowotne właściwości / 123RF/PICSEL

W najnowszym badaniu, prowadzonym pod nadzorem Pezzuto, dowiedziono, że obecne w diecie winogrona są skuteczne w profilaktyce demencji, niealkoholowego stłuszczenia wątroby i wpływają na wydłużenie życia.

Jak przekonują badacze, siła działania winogron to nie tylko zasługa licznych przeciwutleniaczy. Owoce mają chronić przed demencją, chorobami mózgu i wątroby poprzez wpływ na ekspresję genów. Włączenie winogron do jadłospisu rekomendują szczególnie osobom, które stosują dietę wysokotłuszczową, żywią się produktami wysoko przetworzonymi i, co oczywiste, seniorom.

Zdaniem naukowców, dodanie dwóch szklanek winogron do diety pomaga ograniczać straty, jakie niesie niezdrowy styl życia i żywienia oraz upływ czasu. Zjadane regularnie mają szczególnie korzystny wpływ na zdolności poznawcze, w tym pamięć i koncentrację, chronią przed demencją, chorobą Alzheimera i niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Winogrona mogą wydłużyć życie - nawet o 5 lat.

Czytaj również: Demencja nie jest chorobą starców. Jak rozpoznać objawy?

Czym jest ekspresja genu?

Ekspresja genu jest procesem, w którym zawarta w genie informacja zostaje odczytana i przepisana na jego produkty. Te są białkami lub innymi formami RNA. Człowiek ma wpływ na ekspresję genów. Dotąd uważano, że główną rolę odgrywa tu poziom stresu, jakość i długość snu, aktywność fizyczną, model odżywiania, medytacja i inne formy relaksacyjne. W przeprowadzonym w 2022 roku w USA badaniu dowiedziono, że wpływ na ekspresję genów ma również spożywanie winogron.