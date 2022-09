Spis treści: 01 Dlaczego skrzypi podłoga?

Dlaczego skrzypi podłoga?

Przyjęło się sądzić, że problem skrzypienia dotyczy głównie starych, niewymienianych latami podłóg, ale nie jest to prawda. Stare podłogi oczywiście skrzypią i jest to zjawisko naturalne, ale może ono dotyczyć także całkowicie nowej podłogi - w tym wypadku powodem tego stanu rzeczy jest zazwyczaj źle wykonany montaż, a konkretnie:

wadliwe ułożenie podłogi - panele lub drewniane deski powinny być ułożone na odpowiednio przygotowanym, oczyszczonym, wymierzonym poziomicą podłożu i idealnie dobranym podkładzie o odpowiedniej grubości. Najmniejszy błąd w tej kwestii może skutkować w przyszłości skrzypieniem podłogi

- panele lub drewniane deski powinny być ułożone na odpowiednio przygotowanym, oczyszczonym, wymierzonym poziomicą podłożu i idealnie dobranym podkładzie o odpowiedniej grubości. Najmniejszy błąd w tej kwestii może skutkować w przyszłości skrzypieniem podłogi uszkodzenia i źle wykonana dylatacja - za skrzypiącą podłogę odpowiadać może także zbyt luźne lub zbyt ścisłe ułożenie desek, lub paneli oraz ich uszkodzenia, szczególnie na łączeniach. Źle wykonana dylatacja przy ścianach, czyli szczelina utworzona między dwiema przylegającymi do siebie budowlami, powoduje, że podłoga nie ma miejsca na "pracę” i może w przyszłości skrzypieć

- za skrzypiącą podłogę odpowiadać może także zbyt luźne lub zbyt ścisłe ułożenie desek, lub paneli oraz ich uszkodzenia, szczególnie na łączeniach. Źle wykonana dylatacja przy ścianach, czyli szczelina utworzona między dwiema przylegającymi do siebie budowlami, powoduje, że podłoga nie ma miejsca na "pracę” i może w przyszłości skrzypieć niska jakość produktu i niewłaściwe przechowywanie desek - nie wszyscy wiedzą, że zarówno panele podłogowe jak i drewniane deski należy aklimatyzować (co najmniej przez dwie doby) w pomieszczeniu, w którym będą układane.

Jak wyciszyć skrzypiącą podłogę? Najlepsze domowe sposoby

Skrzypiąca podłoga nie jest problemem, z którym musimy się pogodzić i przyzwyczaić do nieprzyjemnych odgłosów - istnieją bowiem proste, domowe sposoby, które pomogą nam ją wyciszyć.

Jeśli mamy w domu stare, skrzypiące parkiety klepkowe, to problem tkwi zazwyczaj w tym, że są one po prostu obluzowane. W tym przypadku wystarczy przybić je cienkimi gwoździami. Dobrym sposobem na wyciszenie zarówno tego typu podłóg jak i paneli czy desek drewnianych jest także wsypanie talku do szczelin między elementami podłogi - później należy go dokładnie uklepać.

Wszystkie rodzaje skrzypiących podłóg możemy wyciszyć, przykrywając je wykładziną lub grubszymi dywanami. Wbrew pozorom, dywany wracają do łask i na pewno znajdziemy takie, które dobrze odnajdą się w każdym, nawet bardzo nowoczesnym wnętrzu.

Jak naprawić skrzypiącą podłogę?

Jeżeli proste, domowe sposoby nie działają i chcemy raz na zawsze pozbyć się problemu, możemy spróbować naprawić skrzypiącą podłogę. W tym celu warto wykorzystać olej silikonowy. Olej należy wstrzyknąć pomiędzy deski lub panele, a następnie zacząć energicznie chodzić po domu, w celu odpowiedniego rozprowadzenia produktu. Czynność tę powtarzamy aż do czasu całkowitego ustania skrzypienia.

Jeśli metoda "prób i błędów" nie jest dla nas, to możemy po prostu spróbować pozbyć się problemu raz a dobrze. W tym celu najeży po prostu zdjąć podłogi, ocenić i naprawić podłoże i położyć je na nowo. Aby wzmocnić efekt, możemy także zastosować maty wyciszające.

Skrzypiąca podłoga drewniana. Co zrobić żeby deski nie skrzypiały?

Zdjęcie Prawidłowa pielęgnacja przedłuży życie naszych podłóg / 123RF/PICSEL

Piękna, drewniana podłoga to ozdoba każdego wnętrza, szczególnie gdy widać już na niej ząb czasu. Nic dziwnego, że kiedy zaczyna się starzeć i skrzypieć, chcemy zlikwidować problem bez uszczerbku dla desek. Na szczęście istnieją sposoby, które pomogą nam bezpiecznie wyciszyć skrzypiące drewno.

Sprawdzonym i bezpiecznym dla drewna sposobem na likwidację problemu skrzypienia jest zaaplikowanie akrylu w szczeliny. W celu dokładnego rozprowadzenie produktu warto przez około 30 minut energicznie spacerować po domu.

Dobrym i skutecznym sposobem jest także zastosowanie podkładek, czyli cienkich kawałków drewna, umieszczanych pomiędzy legarami i podłogą oraz wkrętów, instalowanych pod kątem, by mocowały legar z podłogą. Dodatkowo warto wypełnić klejem do drewna szczeliny pomiędzy legarem a podłożem. Te metody skutecznie wzmocnią połączenia, zapobiegając skrzypieniu.

