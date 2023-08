Błyskawiczny domowy nawóz do zamiokulkasa. Roślina ożyje i zyska mięsiste liście

Oprac.: Natalia Siedlaczek Porady

Zamiokulkas zamiolistny jest jedną z najchętniej hodowanych roślin. Uwielbiany za swój elegancki wygląd, który pasuje do każdego wnętrza i wystroju. Mimo, że roślina jest dość łatwa w hodowli, co jakiś czas potrzebuje wzmocnienia oraz nawożenia. Co zrobić, żeby zamiokulkas miał zawsze zielone i błyszczące liście? Sekretem jest domowa i tania mieszanka, którą w łatwy sposób przygotujesz w domu.

Zdjęcie Zamiokulkas jest rośliną łatwą w hodowli. / 123RF/PICSEL