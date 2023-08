Niezawodny lek od babci na kaszel. Niezwykłe właściwości syropu buraczanego

Drutowce to larwy chrząszczy należące do rodziny sprężykowatych. Odżywiają się one głównie pyłkiem roślin, wiec dorosłe osobniki nie są postrzegane jako szkodniki. Groźne są natomiast larwy tych owadów.

Larwy są bezbarwne i walcowate, dorosłe osobniki pokryte są natomiast grubym i silnym, chitynowym pancerzem, co sprawia, że przypominają kawałki miedzianego drutu - stąd pochodzi ich nazwa. Larwy drutowców atakują rośliny uprawne i szybko je zasiedlają - żerują do połowy lata, a następnie udają się w głębsze warstwy gleby, gdzie przepoczwarczają się. Młode chrząszcze wylęgają się w końcu lata, część wylatuje, a część pozostaje w ziemi aż do wiosny następnego roku.

Drutowce preferują głównie użytki rolne, szczególnie te zaniedbane i mocno zachwaszczone. Odżywiają się substancjami rozpuszczonymi w próchnicznych glebach, żywymi roślinami oraz szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi. Najbardziej aktywne są wiosną i jesienią.

Drutowce należą do najgroźniejszych szkodników ziemniaka. Uszkadzają bulwy, zarażają je chorobami, grzybami i bakteriami. Takie bulwy nie nadają się już do niczego. Drutowce uszkadzają również buraki, marchew, seler, kiełkujące zboża, nasiona rzepaku, korzenie kukurydzy, trawy, cebulę, warzywa korzeniowe i rośliny ozdobne. Są wyjątkowo trudne do zwalczenia ze względu na brak dostępnych środków ochrony roślin oraz specyficzne warunki życia larw. Można jednak spróbować pozbyć się ich z pomocą naturalnych metod.

Jak pozbyć się drutowców z ogrodu?

Jedną z najprostszych, naturalnych metod na pozbycie się drutowców z ogrodu jest częste i regularne spulchnianie gleby. Przewracanie gleby powoduje jej dobre napowietrzenie, ale również przesuszenie i zniszczenie chwastów. Larwy bardzo nie lubią takich działań.

Drutowce uwielbiają chwasty, więc bardzo ważnym zabiegiem jest ich zwalczanie, zarówno mechaniczne, jak i chemiczne.

Aby pozbyć się drutowców i skutecznie je odstraszyć, warto sadzić rośliny uprawne, których te owady nie lubią czyli:

groch i fasolę

bobik

soję i facelię

gorczycę i rzepik.

Dodatkowo warto również stosować zielony nawóz na bazie gorczycy białej.

