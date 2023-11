Kotlety jajeczne: Już w pracy będziesz o nich marzyć

Kotlety jajeczne są tak łatwe w przygotowaniu, że poradzi sobie z nim dosłownie każdy. Na dodatek składniki są zazwyczaj pod ręką, więc nie musimy lecieć na zakupy, a od razu po pracy iść do domu, by je błyskawicznie przygotować. Smak kotletów jajecznych broni się sam, a jajka są na dodatek zdrowe, więc nie ma co się dłużej zastanawiać, tylko wziąć się do roboty.

Kotlety jajeczne: Składniki

Sześć jajek

Sól i pieprz

Bułka tarta

Olej do smażenia

Jak zrobić kotlety jajeczne? Najpierw gotujemy na twardo pięć jajek, studzimy w lodowatej wodzie i obieramy. Następnie rozgniatamy je widelcem lub przeciskamy przez praskę. Do masy dodajemy jajko surowe, dwie łyżki bułki tartej oraz przyprawy. Całość mieszamy, formujemy kotlety, obtaczamy je w bułce tartej i smażymy na złoty kolor na rozgrzanej patelni. Całość nie powinna nam zająć dłużej niż 20 minut.



Kotlety jajeczne? Przepis modyfikuj

Powyższy przepis jest podstawowy, więc jeśli go opanowaliśmy przynajmniej w stopniu dobrym, to teraz czas na wytężenie umysłu i znalezienie nowych smaków. Co można dodać do naszych kotletów jajecznych? Zacznijmy od przypraw: oprócz soli i pieprzu, można sięgnąć po paprykę suszoną albo łyżeczkę musztardy, która podkręci smak.

Warto również sprawdzić, co mamy w lodówce albo spiżarni, bo możemy wykorzystać również resztki: natkę pietruszki, szczypior, cebulę, por i wiele, wiele innych.

