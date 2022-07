Mrówki dostają się do pomieszczeń mieszkalnych za sprawą wszelkich, nawet najdrobniejszych nieszczelności. Najczęściej szukają pożywienia i schronienia, tym samym powodując wśród domowników duży dyskomfort. W zdecydowanej większości do mieszkań wędrują mrówki faraonki, gmachówki, rudnice oraz mrówki darniowe. Istnieje wiele sposobów na pozbycie się owadów, ale jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych jest użycie boraksu z miodem lub cukrem.

Czym jest boraks?

Boraks to nieorganiczny związek chemiczny, zwany także solą sodową słabego kwasu borowego. Wydobywa się go głównie na terenie Turcji i Stanów Zjednoczonych, gdzie złoża znajdują się w suchych korytach rzek. Boraks to minerał, który łatwo rozpuszcza się w wodzie i ma szereg różnych zastosowań - w przemyśle szklarskim, kosmetyce, medycynie naturalnej, przemyśle ceramicznym, ale używany jest również jako doskonały środek czyszczący.

Boraks na mrówki

Boraks doskonale sprawdzi się przy zwalczaniu plagi mrówek. Roztwór z dodatkiem boraksu bez problemu możemy przygotować w warunkach domowych, w dodatku jest on całkowicie bezpieczny dla człowieka i środowiska.

Jak wiemy - mrówki najczęściej lgną do słodkiego, dlatego, aby skutecznie pozbyć się mrówek z domu, należy stworzyć naturalną trutkę, w skład której wchodzi boraks i cukier lub miód. Już po jednym dniu można zauważyć znaczący spadek liczby tych niechcianych przez nas gości w mieszkaniu.

Przygotowanie roztworu na mrówki jest banalnie proste. Do naczynia wlewamy pół szklanki wody i dodajemy kilka łyżeczek cukru lub miodu. Po zagotowaniu wsypujemy jedną dużą łyżkę boraksu w proszku i dokładnie mieszamy do uzyskania konsystencji galaretki. Całość wykładamy w miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.

Innym sposobem na pozbycie się mrówek jest zmieszanie boraksu z żółtkiem jajka. Ta metoda pozwala na skuteczne pozbycie się owadów i ich larw, gdyż substancja zostanie zaniesiona przez mrówki do gniazda. Dzięki temu możemy być pewni, że pozbędziemy się problemu kompleksowo. W tym przypadku mrówki powinny zniknąć po około 3-4 dniach.