Katarzyna Bosacka doradza Polakom

Życie i styl Znajdziesz w niemal każdym spożywczaku. Bosacka kategorycznie odradza zakup Znana z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" Katarzyna Bosacka regularnie doradza Polakom w kwestii świadomego robienia zakupów. Wyjaśnia, dlaczego warto czytać składy produktów, mówi czego unikać i jak wybierać zdrową żywność. Wszelkimi radami dzieli się głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie uzbierała spore grono odbiorców liczące 123 tys. osób, które docenia jej wszelkie wskazówki.

Tym razem dziennikarka skupiła się na oszczędzaniu podczas wakacji. Na jej instagramowym profilu właśnie pojawiła się rolka, w której wytłumaczyła, jak w prosty sposób wydać znacznie mniej podczas urlopu. Jej patent to samodzielne robienie kanapek, a nie kupowanie gotowych, których ceny są wygórowane.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Ustalono kto nie może jeść bobu. Sprawdź czy jesteś na liście

Jak zaoszczędzić podczas wakacji?

Szalejąca inflacja spędza sen z powiek wielu osobom. Tegoroczne wakacje będą znacznie droższe niż rok temu, dlatego też Katarzyna Bosacka postanowiła pomóc obserwatorom i zdradziła, jak wydać mniej. "Gdzie szukać oszczędności na wakacjach? No może tak jak to było w czasach mojego dzieciństwa. Po prostu trzeba brać kanapki z domu. Moi rodzice gotowali też jaja na twardo. Tak, tak było, a teraz?" - rozpoczęła dziennikarka.

Reklama

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz także: Bosacka obala kolejny mit. Tym razem chodzi o mycie truskawek

Katarzyna Bosacka podkreśliła, że obecnie podczas urlopu wolimy kupować kanapki, które kosztują średnio nawet 10 zł za sztukę. "No to policzmy. Jedziemy na urlop, który trwa siedem dni - wydajemy przez ten czas 70 zł, jedząc jedną kanapkę dziennie. A tu taka kanapka kosztuje ok. 2 zł, czyli zaoszczędzimy aż 56 zł" - stwierdziła.

Dziennikarka dodała, że zabieranie ze sobą samodzielnie przygotowanych kanapek jest nie tylko tańsze, ale także zdrowsze, ponieważ można je zrobić z większej ilości przetestowanych i dobrej jakości składników.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oto co warto zobaczyć w Bardejowie. To miejsce, w którym odpoczniesz. INTERIA.PL