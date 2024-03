"Post" to praktyka ograniczenia spożycia jedzenia na określony czas lub całkowitego zaniechania spożywania pokarmu przez pewien czas. Jest to praktyka, która ma długą historię zarówno w celach religijnych, jak i zdrowotnych.

To magiczna długość postu ma znaczenie, w zależności od niej będziesz dostrzegać znaczące zmiany w zdrowiu przewodu pokarmowego. Jest to punkt startowy, w którym organizm zacznie uwalniać komórki macierzyste, które odnajdą te zużyte i pomogą im odzyskać siły. Ludzie płacą duże pieniądze za wstrzykiwanie komórek macierzystych do stawów, skóry i innych tkanek po kontuzjach, licząc na regenerację tych obszarów. Podobny rezultat może dać ci post.

Dziewięćdziesiąt procent twoich mikroorganizmów mieszka w jelitach. Wydłużenie postu do dwudziestu czterech godzin dodaje energii drobnoustrojom, które są niezbędne dla twojego układu odpornościowego i pomagają w wytwarzaniu neuroprzekaźników zapewniających mózgowi szczęście, spokój i skupienie. Doświadczenia kliniczne pokazują, że warto stosować ten dwudziestoczterogodzinny post na reset jelit najczęściej po to, by:

przeciwdziałać skutkom zażywaniu antybiotyków,

zrównoważyć stosowanie antykoncepcji,

pomóc w poradzeniu sobie z SIBO.

Przeciwdziałanie skutkom stosowaniu antybiotyków

Antybiotyki zabijają 90 procent bakterii w jelitach. Są to zarówno dobre, jak i złe bakterie. Chociaż te złe, które spowodowały infekcję, zniknęły, to zdziesiątkowane zostały także te pomocne, wspierające zdrowie. Kilka dwudziestoczterogodzinnych postów pomoże komórkom macierzystym w naprawie terytorium twoich jelit, na którego zniszczenie mogły wpłynąć antybiotyki. To daje mikroorganizmom kolejną szansę. Połącz dwudziestoczterogodzinny post z posiłkami dostarczającymi jelitom dobrych bakterii, a zdołasz odwrócić szkody, które wyrządziły twojemu ciału lata stosowania antybiotyków.

Zrównoważenie stosowania antykoncepcji

Tabletki antykoncepcyjne osłabiają różnorodność mikrobiomu, przyczyniają się do zespołu nieszczelnego jelita i tworzą środowisko podatne na grzyby. Zespół nieszczelnego jelita to dolegliwość, w której bariera śluzówki jelit staje się nadmiernie przepuszczalna, ułatwiając toksynom i szkodliwym patogenom przenikanie do krwiobiegu, co sprawia, że organizm reaguje stanem zapalnym. Wiele kobiet przez całe dekady przyjmuje tabletki antykoncepcyjne, co prowadzi do nieprzyjemnych skutków ubocznych w postaci zespołu nieszczelnego jelita. Fakt, że przerwiesz stosowanie antykoncepcji, nie oznacza, że uszkodzenie jelit zniknie. W takim przypadku dwudziestoczterogodzinny post może cię ocalić.

Im więcej masz możliwości stosowania takiego postu, tym więcej szkód spowodowanych przez tabletki uda ci się odwrócić. W przypadku uszkodzonych jelit lecznicze działanie zachodzące w ciągu dwudziestu czterech godzin postu ma większą moc niż jakikolwiek antybiotyk, drogi suplement czy wymyślna dieta.

Pomoc w radzeniu sobie z SIBO

Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, czyli SIBO, to jedno z najtrudniejszych do pokonania zaburzeń przewodu pokarmowego. W jelicie cienkim, w przeciwieństwie do grubego, zwykle znajduje się niewiele bakterii, kiedy więc dochodzi do ich rozrostu, pojawiają się problemy. Typowym objawem SIBO są wzdęcia po zjedzeniu produktów bogatych w błonnik, na przykład warzyw. Istnieje niewiele suplementów czy leków, które pozwalają trwale uwolnić się od tej dolegliwości, ale dwudziestoczterogodzinne posty doskonale się sprawdzą, bo dzięki nim twój organizm podejmuje się leczenia. Nie karmisz tych bakterii niczym, co spowodowałoby ich rozrost; po prostu zmieniasz środowisko w jelitach, a to pozwala drobnoustrojom wrócić do homeostazy - stanu optymalnego funkcjonowania dla ludzkiego organizmu.

Zasady bezpiecznego postu

Pamiętaj, że każde ciało jest inne, więc to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie będzie odpowiednie dla innej.

Jeśli zastanawiasz się, czy post jest odpowiedni dla ciebie, warto skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem Ważne jest, aby pić odpowiednią ilość wody podczas okresów postu, aby uniknąć odwodnienia W okresach jedzenia, konieczne jest spożywanie zbilansowanych posiłków, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych Jeśli stosujesz post kaloryczny, staraj się unikać jedzenia zbyt dużych ilości po zakończeniu okresu postu Jeśli czujesz się słabo, zmęczony lub masz inne niepokojące objawy, zakończ post i skonsultuj się z lekarzem Jeśli jesteś początkującym, zacznij od prostszych form postu, a następnie stopniowo przechodź do bardziej zaawansowanych W przypadku postu przerywanego , regularność jest kluczem do uzyskania korzyści zdrowotnych

Kto powinien unikać postów?

Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Post może nie dostarczyć wystarczającej ilości składników odżywczych dla rozwijającego się dziecka. Osoby z problemami zdrowotnymi. Osoby z zaburzeniami odżywiania, cukrzycą typu 1, chorobami serca czy innymi schorzeniami powinny unikać postu lub stosować go pod ścisłą opieką lekarza. Dzieci i młodzież. Ze względu na rozwijający się organizm, dzieci i młodzież nie powinny stosować postu bez nadzoru lekarza.

W tekście wykorzystano fragment książki "Postny reset dla kobiet" Dr Mindy Pelz, która ukazała się nakładem Wydawnictwa ZNAK

