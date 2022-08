Spis treści: 01 Surfinie - podstawy pielęgnacji

02 Surfinie - jak podlewać

03 Czym nawozić surfinię?

04 Domowy nazwóz do surfinii

05 Jak zrobić nawóz do surfinii?

Surfinie nie bez powodu są nazywane królowymi balkonu. Popularne rośliny mają piękne kwiaty, które - odpowiednio zadbane - będą wspaniałą dekoracją naszego otoczenia. Nim zdecydujemy się na zakup, warto wcześniej poznać ich wymagania.

Surfinie - podstawy pielęgnacji

Zdjęcie Surfinia nie bez powodu jest nazywana królową balkonu / 123RF/PICSEL

Surfinie to rośliny dość proste w pielęgnacji. Podstawą jest usuwanie kwiatów, które przekwitły. Ta prosta czynność sprawi, że roślina zacznie kwitnąć bardziej obficie, jak i hamuje ryzyko wystąpienia chorób grzybiczych.

Surfinie najlepiej czują się na balkonach, które są skierowane na południe. Zacienione miejsce nie jest dla nich, ponieważ potrzebują odpowiedniej dawki słońca. Surfinia uwielbia światło i upały, dlatego nadaje się na słoneczny balkon. Jest jednak druga strona medalu. Roślinę należy chować lub odpowiednio zabezpieczać przed burzami i deszczem, bo jej kwiaty mogą na tym ucierpieć.

Podłoże dla surfinii powinno mieć sporo próchnicy. Ta gromadzi związki odżywcze i wilgoć. Warto je również uzupełnić dodatkiem piasku, który sprawi, że ziemia nie będzie się zbijać. Optymalny dla surfinii odczyn gleby powinien wynosić 5,5 pH. W przypadku wyższego, roślina przestaje pobierać żelazo, przez co jej liście stają się bledsze.

Surfinie - jak podlewać

Zdjęcie Regularne podlewanie i nawożenie surfinii to podstawa. Dzięki takiemu połączeniu roślina będzie zachwycać swoim wyglądem / 123RF/PICSEL

Jak podlewać surfinie? Surfinie na balkonie trzeba podlewać raz dziennie - rano lub wieczorem. W trakcie upałów podlewajmy roślinę dwa razy. Starajmy się, aby woda trafiała prosto do jej podłoża.

Roślina potrzebuje sporo wody ze względu na rozrastające się pędy. Pamiętajmy o tym, aby nie dopuszczać do wysychania ziemi. Jeżeli roślina znajduje się w pojemnikach, trzeba ją obficie podlewać nawet dwa razy dziennie. Gdy robi się chłodniej, wystarczy to robić co kilka dni. Aby roślina mogła naturalnie usuwać nadmiar wody, pomocna będzie donica z otworami.

Czym nawozić surfinię?

Surfinia wymaga częstego nawożenia - i to nawet co drugi dzień. Latem nie zawsze należy stosować jednak wodę z nawozem. Standardowe dawkowanie środków wynosi zazwyczaj 35 ml na 1 litr wody - takim nawozem zasilamy roślinę raz w tygodniu przez cały okres wegetacyjny.

Czym nawozić surfinię, aby pięknie kwitła? Tutaj sprawdzą się nawozy mineralne, zwłaszcza te dedykowane roślinie. Sprawdzą się również uniwersalne środki do nawożenia roślin doniczkowych i balkonowych. Regularne nawożenie to podstawa sukcesu - surfinie odwdzięczą się bardziej intensywnym kwitnieniem.

Domowy nazwóz do surfinii

Sami również możemy przygotować nawóz do surfinii z naturalnych składników. Dzięki niemu kwiaty będą bujnie rosły, a surfinia stanie się prawdziwą królową naszego balkonu. Produkty potrzebne do jego sporządzenia mamy pod ręką, a cała receptura przygotowania nawozu jest naprawdę prosta.

Jak zrobić nawóz do surfinii?

Zdjęcie Jak wykorzystać fusy po kawie? Okazuje się, że mogą się przydać w sporządzeniu nawozu do surfinii / 123RF/PICSEL

Pielęgnację surfinii warto uzupełnić domowymi nawozami. Ze względu na to, że najlepiej czują się w kwaśnym podłożu, do ich podlewania można wykorzystać napar z fusów po kawie. Resztki fusów zalej przegotowaną, odstaną wodą. Wymieszaj, a gotową mieszanką podlej kwiaty. Wysuszone fusy można również wysypać na wierzch podłoża czy też wymieszać je z ziemią przed tym, jak posadzimy kwiaty.

To pierwszy z domowych nawozów, który sprawdzi się w pielęgnacji surfinii. Rośliny warto również podlewać wywarem sporządzonym ze skórek bananów. Taka mikstura wzbogaci glebę w składniki odżywcze takie jak potas czy fosfor, co pozytywnie wpłynie na kwitnącą roślinę. Jak zrobić nawóz do surfinii? Wystarczy pokroić skórkę od banana w kostkę, wrzucić do słoika, a na koniec zalać gorącą wodą. Później możemy podlewać kwiaty.

Co ciekawe, skórki od banana możesz ponownie wykorzystać. Wystarczy zalać je gorącą wodą i odstawić na 24 godziny. Inny sposób na ich wykorzystanie to wysuszenie, zmielenie i wymieszanie z górną warstwą podłoża surfinii.

