Genialny nawóz dla surfinii. Kwiaty będą wysypywać się z donic

Surfinie to piękne, zwisające rośliny o kolorowych kwiatach. Są jednymi z najbardziej popularnych roślin na balkony i tarasy - przede wszystkim ze względów dekoracyjnych. Ich ogromną zaletą jest długi okres kwitnienia, który trwa od wiosny aż do jesieni. Aby jednak obficie kwitły i prawidłowo się rozwijały, należy znać podstawowe zasady ich pielęgnacji. Poza regularnym podlewaniem dobrze też zastosować kilka trików, które pobudzą je do wydawania kwiatów.

Jakie wymagania mają surfinie?

Zanim zastosujesz sposoby na intensywniejsze kwitnienie surfinii, upewnij się, że zostały zapewnione ich podstawowe wymagania. Rośliny te potrzebują:

żyznej, przepuszczalnej ziemi o kwaśnym lub obojętnym pH

słonecznego, ale osłoniętego od wiatru i deszczu stanowiska

regularnego podlewanie co 2-3 dni, a w czasie upałów dwukrotnie w ciągu dnia

nawożenia

Jak pobudzić surfinie do kwitnienia?

Pobudzenie surfinii do wydawania nowych pąków kwiatowych nie jest niczym skomplikowanym. Ich kwitnienie jest nieco osłabione w czasie gdy zawiązują nasiona. Kluczowe może okazać się więc obrywanie tych przekwitniętych egzemplarzy, stosując odpowiednią metodę. Aby zrobić to prawidłowo, należy chwytać je poniżej główek i odrywać wraz z fragmentem łodygi. Dzięki temu roślina otrzyma komunikat, że w tym miejscu powinna wydać nowy pąk. Ponadto oczywiście warto zastosować nawozy pobudzające kwitnienie surfinii.

Zdjęcie Surfinie warto zasilać nawozem ze skórek po bananach czy liści laurowych / 123RF/PICSEL

Domowe nawozy dla surfini

Oprócz stosowania gotowych nawozów dla roślin kwitnących, warto też przygotować domowy specyfik z:

fusów po kawie - należy je wysuszyć i wymieszać z ziemia

- należy je wysuszyć i wymieszać z ziemia skórek od bananów - zalać jedną gorącą wodą, zostawić na 24 godziny, a następnie roztworem podlewać rośliny

- zalać jedną gorącą wodą, zostawić na 24 godziny, a następnie roztworem podlewać rośliny liści laurowych - kilka sztuk pokruszyć, wymieszać z 1 l wody i podlewać surfinie

Aby uzyskać pożądane efekty, nawozy płynne najlepiej stosować 2-3 razy w tygodniu.