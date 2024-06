Warto mieć jednak na uwadze, że samoopalacz nie musi sprawdzić się u każdej osoby . Występujące w produkcie cząsteczki cukru wchodzą w reakcję z białkami i aminokwasami, które znajdują się w ludzkiej skórze. U 10-15% z nas brakuje tych substancji, dlatego też nie dochodzi wtedy do reakcji.

Forma produktu dostosowana do potrzeb

Na rynku dostępne są różne formy samoopalaczy: kremy, żele, pianki, spraye i chusteczki. Każda z nich ma swoje właściwości, które na dostosować do osobistych preferencji:

Przed zakupem warto przeczytać recenzje innych użytkowników oraz poszukać próbek produktów . To pomoże uniknąć nietrafionych wyborów i znaleźć idealny produkt dla siebie.

Równie ważne, co nakładanie produktu jest przygotowanie skóry. Aby samoopalacz równomiernie się rozprowadził, skóra musi być dobrze przygotowana. Dzień przed aplikacją wykonaj peeling ciała, aby usunąć martwy naskórek. Skup się szczególnie na suchych miejscach, takich jak kolana, łokcie i kostki. Później przejdź do nawilżenia. Nałóż balsam nawilżający na suche partie ciała. To pomoże zapobiec nierównomiernemu wchłanianiu się samoopalacza.