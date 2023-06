Ostatniego dnia czerwca 2023 roku mija termin na złożenie oświadczenia przez osoby, które chcę płacić mniej za prąd. Taką możliwość mają:

gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi

gospodarstwa rolnicze

gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny.

Chcesz płacić mniej za prąd? Ostatnie dni na złożenie oświadczenia

Osoby, które chcą skorzystać z tej możliwości, zobowiązane są do złożenia specjalnego oświadczenia. Dokument ten nosi nazwę „Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego”. Wymienione gospodarstwa domowe obowiązują tzw. "podwyższone limity", które wynoszą:

do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami

do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus (Karta Dużej Rodziny)

do 3 tys. kWh rocznie dla gospodarstw rolniczych.

W tym miejscu warto przypomnieć, że podstawowy limit zużycia prądu dla gospodarstw domowych wynosi do 2 tys. kWh rocznie. Dla tego limitu nie jest konieczne składanie oświadczenia.

Zdjęcie W ostatni dzień czerwca mija termin na złożenie oświadczenia / 123RF/PICSEL

Do kiedy należy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego należy złożyć do końca czerwca 2023 roku. Należy kierować je do:

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Oświadczenie można złożyć w postaci papierowej, osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo listownie lub elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do oświadczenia należy dołączyć:

rolnicy - decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok (należy załączyć kopię decyzji)

rodziny wielodzietne - numer Karty Dużej Rodziny i załączyć kopię tej Karty

gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

