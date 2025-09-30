Nie zapomnij o tym zabiegu jesienią. Trawnik bez szwanku przetrwa najtrudniejsze warunki

Natalia Jabłońska

Jesień to czas przeprowadzania intensywnych prac w ogrodzie. Trzeba zadbać o wiele szczegółów, aby przygotować rośliny do wymagającego okresu zimowych chłodów. Nie inaczej jest w przypadku murawy. Przeprowadź prosty, a zarazem ekologiczny zabieg, który ochroni glebę, dostarczy trawie składniki odżywcze i będzie wspierać jej zdrowy wzrost w kolejnym sezonie. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, by cieszyć się gęstym i zielonym trawnikiem już od wiosny.

Jesienna pielęgnacja trawnika nie powinna sprowadzać się wyłącznie do grabienia liści. Sprawdź, co jeszcze zrobić
Jesienna pielęgnacja trawnika nie powinna sprowadzać się wyłącznie do grabienia liści. Sprawdź, co jeszcze zrobić123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Naturalny sposób na imponującą murawę
  2. Dlaczego warto mulczować trawnik jesienią?
  3. Najważniejsze zasady mulczowania trawnika jesienią

Naturalny sposób na imponującą murawę

Oto prawdziwa ozdoba przydomowej przestrzeni. Zadbany trawnik w kolorze soczystej zieleni i bez łysych placków sprawia, że nasza posesja wygląda na estetyczną i uporządkowaną. Dbać o niego należy nie tylko wiosną i latem, kiedy w ogrodzie spędzamy najwięcej czasu. Odpowiednie przygotowanie go do zimy jest równie istotne.

Nie powinniśmy więc rezygnować z zabiegu jesiennego mulczowania trawnika. Polega on na rozdrabnianiu skoszonej trawy i równomiernym rozłożeniu jej na powierzchni murawy. W ten sposób powstaje naturalna warstwa ochronna. Pełni zarówno funkcję nawozu organicznego, jak i zabezpiecza glebę przed nadmierną utratą wilgoci.

Kosiarka na trawniku, skupiona na obszarze już skoszonej trawy, z wyraźnym śladem cięcia. Tło stanowi duża powierzchnia zielonej trawy.
Mulczowanie trawnika to jedne z najbardziej polecanych zabiegów w pielęgnacji murawyPETPO PERYTSKYY123RF/PICSEL

Dlaczego warto mulczować trawnik jesienią?

Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania resztek, jakie zostają po koszeniu. Nie musimy wydawać fortuny na syntetyczne nawozy i zmniejszamy ilość problematycznych odpadów. Brzmi jak połączenie przyjemnego z pożytecznym? Jak najbardziej, ponieważ zabieg mulczowania trawnika przynosi szereg korzyści pielęgnacyjnych.

Rozdrobniona trawa rozkłada się, zyskując status naturalnego nawozu. Dostarcza glebie cenne składniki odżywcze, w tym azot, potas i fosfor. To również solidne wzmocnienie przed zimą, dzięki któremu trawnik łatwiej przetrwa niskie temperatury. Warstwa mulczu działa jak izolacja, ograniczająca utratę ciepła i parowanie wody. Wielu ogrodników wykonuje ten zabieg już od wiosny, znajdując w nim sposób na zmniejszenie ilości chwastów w ogrodzie.

Natalia Jabłońska

Najważniejsze zasady mulczowania trawnika jesienią

Zabieg najprościej jest wykonywać, dysponując kosiarką z funkcją mulczowania, która szybko rozdrabnia trawę i rozsypuje ją na powierzchni murawy. Nie jest jednak absolutnie niezbędna. W sytuacji, gdy nie posiadamy takiego sprzętu, jesteśmy jednak zobowiązani do samodzielnego rozdrobnienia pokosu.

Równie ważne jest równomiernie rozsypanie go na trawniku. Warstwa mulczu nie powinna przekraczać 2-3 cm grubości. Inaczej ograniczymy dostęp powietrza oraz stworzymy ryzyko gnicia roślinnych resztek, co nie przysłuży się murawie.

Jesienne mulczowanie trawnika należy przeprowadzać w suche dni. Mokra trawa będzie sklejać się, tworząc zbite, nieestetyczne grudy, które nie spełnią pożądanej funkcji.

