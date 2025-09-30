Spis treści: Naturalny sposób na imponującą murawę Dlaczego warto mulczować trawnik jesienią? Najważniejsze zasady mulczowania trawnika jesienią

Naturalny sposób na imponującą murawę

Oto prawdziwa ozdoba przydomowej przestrzeni. Zadbany trawnik w kolorze soczystej zieleni i bez łysych placków sprawia, że nasza posesja wygląda na estetyczną i uporządkowaną. Dbać o niego należy nie tylko wiosną i latem, kiedy w ogrodzie spędzamy najwięcej czasu. Odpowiednie przygotowanie go do zimy jest równie istotne.

Nie powinniśmy więc rezygnować z zabiegu jesiennego mulczowania trawnika. Polega on na rozdrabnianiu skoszonej trawy i równomiernym rozłożeniu jej na powierzchni murawy. W ten sposób powstaje naturalna warstwa ochronna. Pełni zarówno funkcję nawozu organicznego, jak i zabezpiecza glebę przed nadmierną utratą wilgoci.

Mulczowanie trawnika to jedne z najbardziej polecanych zabiegów w pielęgnacji murawy PETPO PERYTSKYY 123RF/PICSEL

Dlaczego warto mulczować trawnik jesienią?

Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania resztek, jakie zostają po koszeniu. Nie musimy wydawać fortuny na syntetyczne nawozy i zmniejszamy ilość problematycznych odpadów. Brzmi jak połączenie przyjemnego z pożytecznym? Jak najbardziej, ponieważ zabieg mulczowania trawnika przynosi szereg korzyści pielęgnacyjnych.

Rozdrobniona trawa rozkłada się, zyskując status naturalnego nawozu. Dostarcza glebie cenne składniki odżywcze, w tym azot, potas i fosfor. To również solidne wzmocnienie przed zimą, dzięki któremu trawnik łatwiej przetrwa niskie temperatury. Warstwa mulczu działa jak izolacja, ograniczająca utratę ciepła i parowanie wody. Wielu ogrodników wykonuje ten zabieg już od wiosny, znajdując w nim sposób na zmniejszenie ilości chwastów w ogrodzie.

Najważniejsze zasady mulczowania trawnika jesienią

Zabieg najprościej jest wykonywać, dysponując kosiarką z funkcją mulczowania, która szybko rozdrabnia trawę i rozsypuje ją na powierzchni murawy. Nie jest jednak absolutnie niezbędna. W sytuacji, gdy nie posiadamy takiego sprzętu, jesteśmy jednak zobowiązani do samodzielnego rozdrobnienia pokosu.

Równie ważne jest równomiernie rozsypanie go na trawniku. Warstwa mulczu nie powinna przekraczać 2-3 cm grubości. Inaczej ograniczymy dostęp powietrza oraz stworzymy ryzyko gnicia roślinnych resztek, co nie przysłuży się murawie.

Jesienne mulczowanie trawnika należy przeprowadzać w suche dni. Mokra trawa będzie sklejać się, tworząc zbite, nieestetyczne grudy, które nie spełnią pożądanej funkcji.

