Dieta odchudzająca – jak powinna wyglądać?

Porady Najzdrowsze „słodycze” na świecie. Zjedz dwa dziennie, a zauważysz różnicę. Kupisz w Biedronce Osoby, które zmierzają przejść na dietę odchudzającą lub właśnie z niej korzystają, powinny wiedzieć, że w tym procesie najważniejsze jest ich zdrowie.

To oznacza, że zrzucanie zbędnych kilogramów powinno opierać się na dostarczaniu organizmowi odpowiedniej ilości kalorii, niezbędnych witamin oraz składników mineralnych. Wszystko po to, by nie zaburzać pracy organizmu i nie doprowadzić do jego wyczerpania.

Zbyt restrykcyjne diety negatywnie wpływają na zdrowie. Niektórzy decydują się na nie ze względu na szybkie tempo zrzucania kilogramów. Wbrew pozorom wiążę się to z efektem jo-jo, a także takimi problemami zdrowotnymi jak omdlenia, anemia, a także zaburzenia hormonalne.

Zdjęcie Kapusta kwaszona to nie to samo co kapusta kiszona / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Wprowadź do diety, a usprawnisz pracę mózgu. Efekty szybko cię zaskoczą

Reklama

Co jeść, by schudnąć?

Jak się okazuje, osoby, które chcą się pozbyć nadprogramowych kilogramów, powinny się zajadać kapustą kiszoną. To prawdziwe bogactwo witamin A, B, C, E i K, a także minerałów takich jak wapń, sód, żelazo, cynk, miedź czy też magnez.

Kapusta kiszona jest źródłem błonnika, który odpowiada za uczucie sytości i przez to zapobiega podjadaniu. Poza tym jest niskokaloryczna. W 100 g ma mniej więcej 19 kalorii.

Spożywanie kapusty kiszonej pozytywnie wpływa na odporność organizmu oraz pracę układu pokarmowego. To jednak nie wszystko. Za sprawą zawartości naturalnych przeciwutleniaczy wykazuje ona również właściwości przeciwnowotworowe. Ponadto pozytywnie wpływa na pracę układu krwionośnego, a zawarte w niej bakterie mlekowe korzystnie wpływają na jelita.

Zobacz także: Ustalono, o jakiej porze należy jeść śniadanie. Godzina kluczowa dla serca

Warto jednak pamiętać, że kapusta kwaszona to nie to samo co kapusta kiszona. W pierwszym przypadku nie zachodzi fermentacja, a więc nie ma mowy o obecności probiotyków. Kwaszenie odbywa się przy pomocy octu oraz cukru.

***