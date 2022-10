Pewien Strażak z USA opublikował na TikToku wideo, które zyskało ogromną liczbę wyświetleń oraz polubień. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do pożar. Po jego ugaszeniu, mężczyzna ku przestrodze postanowił nakręcić krótki filmik. W opisie dodał kilka słów wyjaśnienia:

Pamiętaj, aby zamknąć drzwi do sypialni przed snem na noc. To może zrobić różnicę. czytamy w opisie filmu

Na nagraniu widzimy najpierw wnętrze sypialni - zupełnie nietkniętą pożarem. Wszystkie znajdujące się tam rzeczy jak łóżko, fotel, komoda czy zasłony są w idealnym stanie. Następnie strażak przekierował kamerę na korytarz - zupełnie strawiony przez ogień. Na nagraniu wyraźnie widać, że to drzwi uchroniły sypialnię przed zniszczeniem. Mężczyzna tym samym chciał zakomunikować, że zamykanie na noc pomieszczeń, w których śpimy, może nawet uratować czyjeś życie.

Nagranie szybko zasłynęło w sieci - do tej pory polubiło je już 802 tys. internautów. Materiał odtworzono natomiast 8,5 mln razy.

Internauci komentowali wideo na potęgę i wyrażali swoje opinie na temat porady dotyczącej bezpieczeństwa.

Zaczęliśmy to robić kilka lat temu po tym, jak przyjaciel pokazał mi filmik o bezpieczeństwie. Teraz wszystkie drzwi są zawsze zamknięte na noc.

Wstrząsające! pisali internauci

Jedna z użytkowniczek TikToka przyznała nawet, że filmik wywołał u niej lęki.

Teraz się boję. napisała

Stężenie tlenku węgla w pokoju i temperatura - jak mają się do zamkniętych czy otwartych drzwi?

Jak się okazuje, przestroga strażaka została już wcześniej opisana przez Instytut Badawczy Bezpieczeństwa Pożarowego. W 2018 r. na kanale instytutu opublikowano podobny film, pokazujący jakie znaczenie podczas pożaru mogą mieć zamknięte i otwarte drzwi do sypialni.

Na stronie closeyourdoor.org można przeczytać, że zamknięcie drzwi od konkretnego pomieszczenia w domu czy mieszkaniu może zmniejszyć temperaturę z 1000 st. C do 100 st. C., czyli aż o 900 stopni. Okazuje się też, że zamknięte drzwi np. do sypialni, są barierą przed przedostawaniem się znacznych ilości tlenku węgla. W otwartym pomieszczeniu to aż 10 tys. PPM (wartość ta określa stężenie), natomiast w zamkniętym — jedynie 1 tys. PPM. Stężenie przekraczające 12 tys. PPM potrafi spowodować zgon człowieka w przeciągu kilku minut.