Spis treści: 01 Rodzaje bólu głowy

02 Co oznacza ból z tyłu głowy? Możesz się zdziwić. Dietetyczka ostrzega

03 Jakie badania wykonać, gdy często boli cię głowa?

Ból głowy. Nieważne, w jakim miejscu - zawsze jest tak samo uciążliwy. Zwłaszcza, jeśli utrzymuje się długo i przez to utrudnia codzienne funkcjonowanie. Jeśli jest mocny i często nam doskwiera, warto wybrać się z wizytą do lekarza.

Bo z bólem głowy nie ma żartów - powszechna dolegliwość ma związek ze zmianami ciśnienia, stresem, zaburzoną przemianą materii. Ma też związek z trybem życia, jaki prowadzimy. Czasami jest tez oznaką poważniejszych schorzeń i wymaga leczenia.

Reklama

Rodzaje bólu głowy

Zdjęcie Boli cię głowa? Najpierw zlokalizuj miejsce bólu - to ma znaczenie

Bóle głowy dzielimy na pierwotne i wtórne. Pierwsze z nich to na przykład bóle migrenowe, napięciowe i klasterowe. Z kolei do wtórnych zaliczamy bóle związane z innymi dolegliwościami, np. urazami, infekcjami a nawet ze stosowaniem niektórych leków.

Zobacz też: Ból głowy. Jakie choroby może zwiastować?

Co oznacza ból z tyłu głowy? Możesz się zdziwić. Dietetyczka ostrzega

Instagram Rolka Rozwiń

Dietetyczka Martyna Tomoń na swoim Instagramie opublikowała film, w którym omawia trzy rodzaje bólu głowy i podaje ich przyczyny.

Lokalizacja może mieć znaczenie w kontekście przyczyny bólu wyjaśnia ekspertka.

Ból w przedniej części głowy? - Będzie spowodowany słabym snem, zarwaną nocą lub po prostu niewyspaniem się, dlatego że podczas snu nasz organizm się regeneruje - zwraca uwagę Martyna Tomoń.

- Natomiast jeżeli głowa boli cię na środku jest to bardzo często związane z odwodnieniem. Niestety większość z nas nie wypija odpowiedniej ilości wody. Aby nasz organizm był odpowiednio nawodniony musimy dostarczać mu około 2 litrów płynów dziennie, nie licząc kawy herbaty czy np. zup - informuje na Instagramie.

Co z kolei oznacza ból z tyłu głowy?



- Jest związany najczęściej z przewlekłym stresem. W XXI wieku ciężko jest tego stresu jednak unikać. Ale warto zadbać o odpoczynek i ćwiczenia relaksacyjne. Wszystko co stresujące, najlepiej odsunąć od siebie lub unikać - radzi dietetyczka.

Zobacz też: Migrena, czyli ból nie do wytrzymania. Jak z nią walczyć?

Jakie badania wykonać, gdy często boli cię głowa?

Jeśli jednak bóle głowy powtarzają się często, najlepiej udać się na konsultację do lekarza. Specjalista zleci wykonanie badań potrzebnych do postawienia diagnozy. To pomoże w szybszym wdrożeniu odpowiedniego lecenia. Najpopularniejsza metoda to rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

Zobacz też: Co o zdrowiu mówią częste bóle głowy? Neurolog wyjaśnia

***