Co przyciąga szerszenie? Uważaj na te domowe zapachy!

Szerszenie to owady z rodziny osowatych, występujące w Europie Środkowej, w tym pospolicie na terenie całej Polski. Owady te nie unikają ludzi i najczęściej przebywają na terenach mocno zaludnionych. Choć użądlenie przez szerszenia może być dla uczulonego człowieka niebezpieczne, to jego jad nie jest bardziej groźny niż np. jad osy i według biologów niesłusznie postrzegany jest on jako groźny szkodnik.

Szerszenie lubią lasy liściaste, tereny wykorzystywane rolniczo oraz te mocno zurbanizowane. Żywią się mniejszymi owadami i sokami drzew i bardzo często koegzystują z ptakami np. korzystając z ich budek lęgowych. Mogą pełnić pożyteczną rolę np. zjadając szkodniki i regulując ilość much i komarów, ale są zagrożeniem także dla innych cennych dla człowieka stworzeń np. pszczół.

Co przyciąga szerszenie? Uważaj na te zapachy!

Jak pozbyć się zapachu papierosowego dymu? Są na to sprytne sposoby Szerszenie lubią towarzystwo człowieka - zamieszkują zarówno tereny wiejskie jak i duże, mocno zaludnione miasta. Przyciąga je do nas przede wszystkim pożywienie, ale także określone zapachy. Uwielbiają np. jabłka, gruszki, winogrona czy czereśnie, ale już słodycze czy lody na robią na nich większego wrażenia.

Szerszenie chętnie pojawiają się także w okolicy takich roślin jak bez, jesion, wierzba czy brzoza i jak większość owadów ciągną do światła. Wpadają do domów przez okna i otwarte drzwi, ale gdy nie znajdą nic do jedzenia, szukają drogi powrotnej. Warto wtedy im trochę pomóc, bo na tym etapie często się gubią, a głodne mogą stać się niebezpieczne i agresywne.

Jakich zapachów nie lubią szerszenie?

Zdjęcie Szerszenie wyjątkowo nie lubią zapachu pokrojonej cytryny / 123RF/PICSEL

Istnieją zapachy, których szerszenie wyjątkowo nie lubią i trzymają się od nich z daleka. Należą do nich np.:

zapach pokrojonej cytryny

zapach goździków

zapach świeżo zaparzonej kawy

zapach czosnku

wrotycz

wszelkiego rodzaju kadzidełka oraz palo santo

zapach bazylii i lawendy

zapach melisy.

Latem warto więc rozpylać te zapachy na balkonach czy tarasach, by stały się naturalną tamą, chroniącą nas przed atakiem szerszeni.

Jak pozbyć się szerszeni? Tego nigdy nie rób!

Jeśli w twoim otoczeniu pojawi się szerszeń, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zostawienie go w spokoju. Szerszenie są mniej agresywne niż osy, a w zły humor wprawia je tylko głód. Gdy szerszeń nie znajdzie pożywienia, po prostu odfrunie.

W przypadku, gdy regularnie odwiedza nas większa ilość szerszeni, najlepszym rozwiązaniem będzie rozstawienie pułapek feromonowych, dokładne wyczyszczenie wszelkich zakamarków w domu, garażu czy szopie na narzędzia, a w skrajnych wypadkach użycie specjalnej gaśnicy na szerszenie.

Jeśli szerszenie zbudowały już sobie gniazdo w domu, należy wezwać straż pożarną, która fachowo zajmie się problemem i pod żadnym pozorem nie strącać gniazda oraz nie używać wody ani ognia! Pamiętajmy, że choć szerszeń nie jest u nas pod ochroną, to nie należy go zabijać - na zachodzie Europy walka z tymi owadami sprawiła, że jest już ich bardzo niewiele i musiały zostać objęte ochroną, a za ich zabicie grożą wysokie mandaty!

Zdjęcie Jeśli będziemy blisko gniazda szerszeni, nie prowokujmy owadów, bo mogą nas zaatakować / 123RF/PICSEL

Naturalny wróg szerszenia

Szerszenie mają także swoich naturalnych wrogów, choć trzeba przyznać, że nie są oni zbyt skuteczni. Na liście tej znajdziemy m.in. ptaki, takie jak trzmielojad, sikora oraz ozdobna kura gołoszyja i nicienie. Bać się ich powinny szczególnie szerszenie azjatyckie, czyli przedstawiciele inwazyjnego gatunku, których mylimy często z naszym, pospolitym szerszeniem. Azjatycki kuzyn jest zdecydowanie większy, szybko się rozmnaża i uznawany jest za spore zagrożenie dla ekosystemu.

Sposób na szerszenie jest więc stosunkowo prosty - nie zabijajmy, ale odstraszajmy, bo jak przekonują biolodzy, szerszeń nie jest wcale aż tak straszny "jak go malują".

