Abonament RTV to abonament radiowo-telewizyjny, czyli opłata, która ma na celu realizację misji publicznej telewizji i radia. Abonament nałożony jest ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych i jest w Polsce obowiązkowy. Warto wiedzieć, że istnieją jednak grupy osób, które są zwolnione z wnoszenia tej opłaty, czyli:

osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,

osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką,

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

bezrobotni,

kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,

osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

Ile wynosi opłata abonamentowa?

Pomidory z domowej doniczki. Wyjaśniamy, jak i kiedy je siać W tym roku abonament RTV wynosi tyle samo co w 2023 roku, czyli 294,90 zł. Opłata w 2024 roku uwzględnia zniżkę w wysokości 10 proc. jeśli abonament zostanie opłacony za cały rok z góry.

Naliczanie abonamentu RTV dotyczy samego odbiornika radiowego, samego odbiornika telewizyjnego i obu tych urządzeń. Przy czym obowiązują dwie stawki:

za odbiornik radiowy,

za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

Przy miesięcznym opłacaniu abonamentu RTV kwota za odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny i radiowy - 27,30 zł. Obecnie trwają w Polsce kontrole, mające na celu weryfikację, czy osoby posiadające w domu odbiornik telewizyjny i radiowy, płacą abonament RTV. Za uchylanie się od tego obowiązku grozi kara. Karą pieniężną mogą zostać obciążone osoby, które zakupiły telewizor lub radioodbiornik, ale nie zgłosiły tego faktu - wynosi ona nawet 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV za telewizor i radio lub sam telewizor.

Wezwania do zapłaty mogą spodziewać się także osoby, które od wielu lat nie płacą abonamentu RTV. Takie wezwanie wysyła Poczta Polska, a na uregulowanie zaległości mamy siedem dni.

Co zrobić w przypadku kontroli abonamentu? Czy wpuścić kontrolera do domu?

Kontrolą abonamentu RTV zajmują się specjalnie wyszkoleni i oddelegowani do tego zadania pracownicy Poczty Polskiej. Czy mamy obowiązek wpuścić ich do domu? Według prawa, nie musimy tego robić, mimo że Poczta Polska informuje, iż "osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych". Nie jest to jednak prawo, a jedynie rekomendacja urzędu, a kontrola musi być przeprowadzona za naszą zgodą. By nie wpuścić kontrolera do domu, wystarczy po prostu grzecznie odmówić. Taką możliwość daje nam Konstytucja RP.

Abonament RTV powinni opłacać również wszyscy kierowcy, posiadający w samochodach odbiorniki. Co więcej, mają oni obowiązek uiszczać opłatę już za sam fakt ich posiadania. Dotyczy to również przedsiębiorców, bo wystarczy, że pojazd zostanie uwzględniony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a opłata staje się automatycznie obowiązkowa, także w przypadku samochodów wynajmowanych i leasingowanych.

